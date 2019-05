અરુણાચલમાં ત્રાટક્યા ઉગ્રવાદીઓ, ધારાસભ્ય સહિત 11 લોકોને ઉતાર્યા મોતને ઘાટ

અરુણાચલ પ્રદેશમાં ઉગ્રવાદીઓએ એક મોટા હુમલાને અંજામ આપ્યો છે. તિરપ જિલ્લામાં ઉગ્રવાદીઓએ હુમલો કરીને એનપીપીના ધારાસભ્ય સહિત 11 લોકોની હત્યા કરી દીધી છે. આ હુમલામાં ધારાસભ્ય પીએસઓ (સુરક્ષા અધિકારી)ને પણ ગોળી વાગી છે અને સારવાર માટે તેમને એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ત્યાં તેમની હાલત ગંભીર હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે.

ધારાસભ્ય તિરંગ અબોહ અસમથી પોતાના વિધાનસાભા વિસ્તારમાં પાછા ફરી રહ્યાં હતાં. તેમની સાથે બે પીએસઓ અને અન્ય ચાર લોકો પણ હતા. સવારે લગભગ 11:30 વાગ્યે બોગપાની પાસેથી પસાર થઈ રહ્યો હતો તે દરમિયાન જ ઉગ્રવાદીઓએ ધારાસભ્યના કાફલાને નિશાન બનાવ્યો હતો. ઉગ્રવાદીઓએ ધારાસભ્યના કાફલાને નિશાન બનાવીને આડેધડ ગોળીબાર કર્યો હતો.

Arunachal Pradesh Home Minister, Kumar Waii on death of MLA Tirong Aboh and his family: I condemn this incident. This kind of an incident has never taken place before. An inquiry into the incident is important. A political rival has done this. pic.twitter.com/9uSHvNvxNd

