LoC પર સંઘર્ષ વિરામનું ઉલ્લંઘન ભારે પડ્યું, પાકિસ્તાનના બે જવાનો ઠાર

પાકિસ્તાન તરફથી થઈ રહેલા સતત સીઝફાયર ઉલ્લંઘનના જવાબમાં બીએસએફ અને સેના તરફથી પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. પાકિસ્તાન તરફથી ગઈ કાલે સાંજે કુપવાડામાં થયેલા સીઝફાયર ઉલ્લંઘનની ઘટના બાદ બીએસએફની વળતી કાર્યવાહીમાં બે પાકિસ્તાની સૈનિકોને ઠાર કરવામાં આવ્યાં છે.

Pakistan doesn't want India to have a peaceful atmosphere, this is why they do such violations. There was a ceasefire violation yesterday too. BSF & Army gave a be-fitting reply & according to our reliable sources there are 2 casualties on their side: Sonali Mishra, IG BSF. pic.twitter.com/kVNfjpp9xl

