BJP જો રામ મંદિર નહીં બનાવે તો હારશે, ચોંકાવનારું નિવેદન કોણે આપ્યું?

રામ મંદિરને લઇ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) હવે ‘પોતાના’થી જ ઘેરાતી દેખાય રહી છે. ભાજપ સાથે જોડાયેલા લોકો જ હવે તેમને આ ચેતવણી આપી રહ્યાં છે કે જો મંદિર નહીં બને તો 2019મા ભાજપ જીતશે નહીં. રામ જન્મભૂમિ મંદિરના મુખ્ય પૂજારી આચાર્ય સુરેશ દાસે પણ ભાજપ પર નિશાન સાંધતા કહ્યું કે તેમને રામ સાથે છેતરપિંડી કરી છે.

તેમણે કહ્યું કે રામની સાથે એક રીતે પાર્ટી (ભાજપ)એ છેતરપિંડી કરી છે. રામના નામથી પાર્ટી સત્તામાં આવી અને પછી રામને ભૂલી ગઇ. જો તેમણે 2019મા ચૂંટણી જીતવી છે તો તેમણે રામ મંદિરનું નિર્માણ શરૂ કરી દેવું જોઇએ નહીં તો તેમને ખૂબ જ મુશ્કેલી પડી શકે છે.

Ram ke saath ek prakar se Party(BJP) ne dhokadadi kiya,Ram ke naam se Party satta mein aayi aur phir Ram ko bhool gayi. If the Party wants to win in 2019,it should start construction of Ram temple else it'll be difficult for them:Acharya S Das,Chief priest, Ram Janmabhoomi temple pic.twitter.com/FmMAS9Q3aC

— ANI UP (@ANINewsUP) June 5, 2018