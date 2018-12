PM મોદીની રેલીમાં જઈ રહેલી સ્કૂલ બસને નડ્યો અકસ્માત, 35 ઘાયલ

હિમાચલ પ્રદેશના ધર્મશાળામાં થઈ રહેલી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની રેલીમાં જઈ રહેલી એક વિદ્યાર્થીઓ ભરેલી બસને અકસ્માત નડ્યો છે. બસ પલટી ખાઈ જતા 35 બાળકોને ઈજા પહોંચી છે જ્યારે 5 ની સ્થિતિ ખુબ જ ગંભીર હોવાનું કહેવાય છે. કોમ્પ્યૂટર સેંટરના તમામ બાળકો ધર્મશાળામાં વડાપ્રધાનનીએ રેલીમાં ભાગ લેવા માટે જઈ રહ્યાં હતાં.

ઈજાગ્રસ્ત બાળકોને સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જયારે ગંભીર રૂપે ઘાયલ બાળકોને ટાંડા લઈ જવામાં આવ્યા છે. આ અકસ્માત અપ્પરલંજના સમલેટામાં થયો હતો.

