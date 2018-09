ટ્રિપલ તલાક અધ્યાદેશને મ્હોર: જાણો અતથી ઇતિ, કેવી રીતે થશે કેસ ને મળશે બેલ

કેન્દ્ર સરકારે બુધવારના રોજ સંસદમાં લટકેલા ટ્રિપલ તલાકને દંડનીય ગુનો બનાવનાર બિલને કાયદાકીય રૂપ આપવા માટે અધ્યાદેશને મંજૂરી આપી દીધી. કેન્દ્રીય મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદે ટ્રિપલ તલાક બિલની અગત્યની બાબતો પર માહિતી આપતા કહ્યું કે આ બિલથી મુસ્લિમ મહિલાઓને ઇન્સાફ મળશે. જાણો ટ્રિપલ તલાક કાયદામાં મુસ્લિમ મહિલાઓને શું પાવર આપવામાં આવ્યો છે….

મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય: ટ્રિપલ તલાક પર અધ્યાદેશને મંજૂરી

કયારે કરી શકાશે ટ્રિપલ તલાકનો કેસ

કેન્દ્રીય મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદે કહ્યું કે આ ગુનો સંજ્ઞેય (તેમાં પોલીસ સીધી ધરપકડ કરી શકે છે) ત્યારે થશે, જ્યારે મહિલા જાતે ફરિયાદ કરશે. તેની સાથે જ એક જ લોહી કે લગ્નના સંબંધવાળા સભ્યોની પાસે પણ કેસ નોંધાવાનો અધિકાર રહેશે. પાડોશી કે કોઇ અજાણી વ્યક્તિ આ મામલામાં કેસ નોંધાવી શકશે નહીં.

Secondly, it's compoundable, it can be compromised only at the insistence of the wife upon appropriate terms&conditions as determined by the magistrate. Thirdly, a bail can be granted by the magistrate upon reasonable grounds but only after hearing the victim wife also: RS Prasad pic.twitter.com/5nQ6SlROhi

— ANI (@ANI) September 19, 2018