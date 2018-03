ઈરાકમાં 39 ભારતીયોના મોત મુદ્દે સુષમા સ્વરાજ કોંગ્રેસ પર વરસી પડ્યાં

વિદેશ મંત્રી સુષમા સ્વરાજે આજે રાજ્યસભામાં ઈરાકમાં બંધક બનાવવામાં આવેલા 39 ભારતીયના મોતની સ્પષ્ટતા કરી હતી અને વિગતવાર જાણકારી આપી હતી. ત્યાર બાદ તેમણે લોકસભામાં પણ આ બબતે જાણકારી આપવાનો પ્રયાય કર્યો હતો. પરંતુ કોંગ્રેસ આ મામેલ ભારે હોબાળો કરતા સુષમા સ્વરાજે અધવચ્ચે તેમનું ભાષણ અટકાવી દેવું પડ્યું હતું. ત્યાર બાદ માધ્યમો સામે આવીને સુષમા સ્વરાજે લોકસભામાં કરવામાં આવેલા હોબાળાને લઈને કોંગ્રેસની આકરી ઝાટકણી કાઢી હતી.

I am satisfied that I had stated that will declare them dead only on the day I have concrete evidence, I kept my word. I will get my closure when I would hand over the mortal remains to their families & they receive proper last rites: EAM Sushma Swaraj pic.twitter.com/SJ856BdLP7 — ANI (@ANI) March 20, 2018

In Rajya Sabha everyone listened to me speaking very patiently and in peace. Everyone paid tribute, I thought same would happen in Lok Sabha. But unlike the past few days of ruckus, today Congress led the protests under Jyotiraditya Scindia ji. Very unfortunate: EAM Sushma Swaraj pic.twitter.com/3dQ8MG15Qu — ANI (@ANI) March 20, 2018

વિદેશ મંત્રી સુષમા સ્વરાજે કહ્યું હતું કે, તેઓ લોકસભામાં પોતાનું નિવેદન આપવા માંગતા હતાં, પરંતુ કોંગ્રેસે સદનની કાર્યવાહીમાં ખલેલ પહોંચાડી. સ્વરાજે કહ્યું હતું કે, વૈંકૈયા નાયડૂએ મને કહ્યું હતું કે, તમામ રાજકીય પક્ષો સાથે વાતચીત થઈ ગઈ છે. તમે રાજ્યસભામાં તમારૂ નિવેદન આપી શકો છો. રાજ્યસભામાં મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળવામાં આવી. પરંતુ લોકસભામાં આમ થઈ શક્યું ન હતું.

Today Congress indulged in very low level of politics, probably Congress president thought how did no uproar happened in Rajya Sabha and decided to ask Scindia ji to lead protests in Lok Sabha. Playing politics on deaths: EAM Sushma Swaraj pic.twitter.com/neKaEy0y1F — ANI (@ANI) March 20, 2018

લોકસભામાં મચાવવામાં આવેલા હંગામાથી નારાજ સુષમા સ્વરાજે કહ્યું હતું કે, સદનમાં આંધ્ર પ્રદેશને વિશેષ રાજ્યનો દરજ્જો આપવાની માંગણી કરી રહેલા સાંસદોએ પણ તેમના ભાષણ દરમિયાન શાંત રહેવાનું આશ્વાસન આપ્યું હતું. પરંતુ આજે હોવાળાનું નેતૃત્વ કોંગ્રેસે કર્યું હતું.

યુદ્ધગ્રસ્ત ઈરાકમાં ઘણા સમયથી ગાયબ રહેલા 39 ભારતીયોની હતયા નિપજાવવામાં આવી હોવાની વાતની સ્પષ્ટતા આજે વિદેશ મંત્રી સુષમા સ્વરાજે સૌપ્રથમ રાજ્યસભામાં કરી હતી. રાજ્યસભામાં સુષમા સ્વરાજને શાંતિપૂર્વક સાંભળવામાં આવ્યાં હતાં. રાજ્યસભા બાદ સુષમા સ્વરાજ લોકસભામાં પોતાનું ભાષણ આપવા ઉભા થયાં હતાં. સુષમાના ભાષણની થોડી જ ક્ષણોમાં સંસદમાં ભારે હોવાળો મચી જવા પામ્યો હતો. સ્વરાજ તેમની આખી વાત રજુ કરી શક્યા ન હતાં અને અધવચ્ચે જ બેસી ગયાં હતાં. બાદમાં સુષમા સ્વરાજે સંસદની બહાર પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી. જેમાં તેમણે કોંગ્રેસ પર બરાબરના ચાબખાં માર્યાં હતાં.

I personally talked to the foreign ministers of the respective countries, I went to them & asked them if they have any evidence they provide us the same. 'Khoye huye ho to maare huye samjhe jaaoge' ye sarkar aisi nahi hai: EAM Sushma Swaraj pic.twitter.com/JDpK6vgxIP — ANI (@ANI) March 20, 2018

સુષમા સ્વરાજે કહ્યું હતું કે, રાજ્યસભામાં આ સંવેદનંશીલ મામલે શાંતિપૂર્વક નિવેદન આપવામાં આવ્યાં બાદ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાને લોકસભાની કાર્યવાહીમાં વિક્ષેપ પહોંચાડવાની જવાબદારી આપી હતી. સ્વરાજે દાવો કર્યો હતો કે, લોકસભા સ્પીકરે વારંવાર સિંધિયાને બેસી જવા કહ્યું. સુષમા સ્વરાજે વધુ એક આરોપ લગાવતા કહ્યું હતું કે, સદનમાં હંગામા દરમિયાન કોંગ્રેસ એક દિવસ પણ ઉભી થઈ નથી, પરંતુ જ્યારે હું એક સંવેદનશીલ મુદ્દે આજે લોકસભામાં ભાષણ આપવા ઉભી થયો તો કોંગ્રેસ હોવાળો મચાવવા લાગી.

Some kin of the victims have questioned as to why they were not told about the deaths before the parliament. It is parliamentary procedure to first inform the house, so it was my duty: EAM Sushma Swaraj pic.twitter.com/IC9ZMBUaO9 — ANI (@ANI) March 20, 2018

સ્વરાજે સણસણતો આરોપ લગાવતા કહ્યું હતું કે, કોંગ્રેસે આજે હલકી રાજનીતિની તમામ હદો વટાવી દીધી. સુષમા સ્વરાજે રાહુલ ગાંધી પર પ્રહાર કરતાં કહ્યું હતું કે, મને એક વાત સમજાતી નથી કે રાજ્યસભાની કાર્યવાહી જોયા બાદ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષને થયું કે આ શું થઈ ગયું. સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી જાહેર થઈ રહી છે. માટે તેમણે જાણી જોઈએ જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાને લોકસભાની કાર્યવાહી ન ચાલવા દેવાનું બીડું આપ્યું. જેટલા ભારે મને હું લોકસભામાં ગઈ હતી, તેના કરતા પણ વધારે ભારે મને હું પરત ફરી હતી.

It would have been a sin had we handed over anybody's body claiming it to be those of our people, just for the sake of closing files: EAM Sushma Swaraj pic.twitter.com/bJ9wUtfPqm — ANI (@ANI) March 20, 2018

વિદેશ મંત્રીએ સવાલ પુછ્યો હતો કે, શું મોત પર પણ આપણે રાજકારણ કરીશું? આ વિષય પર હંમેશા વિસ્તારપૂર્વક પ્રશ્નો પુછવામાં આવતા રહ્યાં છે પરંતુ આજે જ્યારે હું જવાબ દેવા આવી ત્યારે કોંગ્રેસે કાર્યવાહી જ ખોરવી નાખી.

ઘટના વિષે જણાવતા સુષમા સ્વરાજે કહ્યું હતું કે, આ ઘટના જૂન 2014ની છે અને આજે માર્ચ 2018 ચાલી રહ્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ઈરાકમાં લાપતા 30 લોકોને શોધી કાઢવા માટે શક્ય તેટલા તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યાં. દુનિયાના જે કોઈ પણ દેશો પાસેથી મદદ મળી શકે તેમ હતી તે તમામ સમક્ષ ખુદ વડાપ્રધાને આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. એટલે સુધી કે આ મામલે વાતચીત કરવા તુર્કી તો હું પોતે જ ગઈ હતી.