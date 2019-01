‘ધ એક્સીડેંટલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર’ને લઇને વકર્યો વિવાદ, અનુપમ ખેર સહિત 14 સામે કેસ

મુઝફ્ફરપુરની કૉર્ટમાં અનુપમ ખેર સામે કેસ નોંધાયો

અનુપમ ખેર અને અક્ષય ખન્નાની ફિલ્મ ‘ધ એક્સીડેંટલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર’ની મુશ્કેલી ઓછી થતી જોવા મળી રહી નથી. ફિલ્મ પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહનાં મીડિયા સલાહકાર સંજય બારૂનાં પુસ્તક પર આધારિત છે. ટ્રેલર આવ્યા બાદ કૉંગ્રેસનાં ઘણા નેતાઓએ ફિલ્મનો વિરોધ કર્યો છે. હવે આ મામલે મુઝફ્ફરપુરની કૉર્ટમાં અનુપમ ખેર સામે કેસ નોંધાયો છે. અરજદાર સુધીર ઓઝાનો આરોપ છે કે ફિલ્મ દ્વારા પૂર્વ પીએમ મનમોહન સિંહનું અપમાન કરવામાં આવ્યું છે. એટલું જ નહીં, સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, સુષ્મા સ્વરાજ, અટલ બિહારી વાજપેયી, લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને માયાવતીનું પણ અપમાન કરવામાં આવ્યું છે.

ફિલ્મનાં ટ્રેલરને સોશિયલ મીડિયા પરથી ગાયબ કરવામાં આવ્યું

સુધીર ઓઝાએ અનુપમ ખેર, અક્ષય ખન્ના, પ્રોડ્યૂસર, ડાયરેક્ટર સહિત 14 લોકો સામે કેસ નોંધ્યો છે. બીજી તરફ અનુપમ ખેરે સોશિયલ મીડિયા પર આરોપ લગાવ્યો છે કે ફિલ્મનાં ટ્રેલરને સોશિયલ મીડિયા પરથી ગાયબ કરવામાં આવ્યું. અનુપમ ખેરે ટ્વિટ કર્યું કે, ‘ડિયર યૂટ્યૂબ, મને ઘણાયે ફોન અને મેસેજ કર્યો કે દેશની ઘણી જગ્યાએ ‘ધ એક્સીડેંટલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર’નું ટ્રેલર સર્ચ કરવા પર કંઇજ જોવા મળ્યું નહીં. યા ટ્રેલર 50માં નંબરે છે. અમે નંબર 1 પર ટ્રેન્ડ કરી રહ્યા છીએ. અમારી મદદ કરો.’ યૂટ્યૂબ પર લગભગ 4 કરોડ લોકો આ ટ્રેલરને જોઈ ચુક્યા છે.

Dear @YouTube!!! I am getting messages & calls that in parts of our country if you type, trailer of #TheAccidentalPrimeMinister, it is either not appearing or at 50th position. We were trending at No.1 yday. Please help. #HappyNewYear. #37millionviews 😊https://t.co/TUu4AtaRzk pic.twitter.com/KhoZJuxmmu

— Anupam Kher (@AnupamPKher) January 1, 2019