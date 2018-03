સીબીઆઈ ચિદમ્બરમની પણ પૂછપરછ કરે તેવી શક્યતા, કાર્તીના રિમાન્ડમાં વધારો

INX મીડિયા કેસમાં લાંચ લેવાના આરોપી કાર્તિ ચિદમ્બરમને કોર્ટ તરફથી આજે ઉપરાઉપરી બે ઝાટકા આવ્યા હતાં. પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે ભૂતપૂર્વ નાણાંમંત્રી પી ચિદમ્બરમના પુત્ર કાર્તિ ચિદમ્બરમની કસ્ટડી 3 દિવસ માટે વધારી દીધી છે. 9 માર્ચે આ મામલે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. આઈએનએકસ મીડિયા લાંચકાંડમાં કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને કેન્દ્રના પૂર્વ નાણાપ્રધાન પી. ચિમ્બરમને સીબીઆઈ પૂછપરછ માટે બોલાવે તેવી શક્યતા છે. કારણ કે ઈન્દ્રાણી મુખરજીએ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ આઈએનએક્સ મીડિયા અંગે ચોંકાવી દે તેવું નિવેદન આપ્યું છે.

હત્યાના આરોપમાં જેલમાં કેદ ઈન્દ્રાણી મુખરજીએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે શરૂઆતમાં પી. ચિદમ્બરનો સંપર્ક કર્યો હતો અને તેમણે કાર્તિ ચિમ્બરનો સંપર્ક સાધવાની સલાહ આપી હતી.

બીજીબાજુ સીબીઆઈએ 9 દિવસની કસ્ટડી માંગતા કહ્યું હતું કે તેમની પાસે પુરવાઓ છે જેના આધારે કાર્તિ સાથે સંકળાયેલી અનેક કંપનીઓ વિષે જાણકારી મળી શકે છે. માટે તેમની સઘન પુછપરછ હાથ ધરવા માટે થોડો વધારે સમય જોઈએ. દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં કાર્તિના મામલે સુનાવણી દરમિયાન તેના પિતા અને ભૂતપૂર્વ નાણાં પ્રધાન પી ચિદમ્બરમ અને માતા નલિની પણ હાજર રહ્યાં હતાં.

#KartiChidambaram sent to 3 more days of CBI custody by Special CBI court. #INXMediaCase pic.twitter.com/Lsv4kvNH0c

