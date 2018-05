CBSE ધો.10નું પરિણામ: અસાધ્ય રોગથી પીડિત અનુષ્કાએ રચ્યો ઇતિહાસ

કહેવાય ને કે અડગ મનના માનવીને હિમાલય પણ નડતો નથી એ આજે ગુરૂગ્રામની સનસિટી સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતી અનુષ્કા પાંડાએ સાબિત કરી દેખાડ્યું છે. આજે જાહેર થયેલા સીબીએસઇના ધોરણ-10ના પરિણામમાં અનુષ્કાએ દિવ્યાંગ કેટેગરીમાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. અનુષ્કા પાંડાએ દસમા ધોરણમાં 97.8 ટકા પ્રાપ્ત કર્યા છે. અનુષ્કાને 500માંથી 489 માર્ક મળ્યા છે. 14 વર્ષની અનુષ્કા સ્પાઇનલ મસ્કુલર એટ્રોફી (એસએમએ)ની બીમારીથી પીડાય છે, જેની કોઇ સારવાર જ નથી. અસાધ્ય રોગથી પીડાતી અનુષ્કા જયારે ફ્રી હોય ત્યારે તેને શતરંજ રમવી પસંદ છે અને તે મોટી થઇ સોફટવેર એન્જિનિયર બનવા માંગે છે.

સ્પાઇનલ મસ્કુલર એટ્રોફી (એસએમએ)

આ એક આનુવંશિક રોગ છે જે હાડકામાં મોટર ન્યૂરોન નામના Nerves પર હુમલો કરે છે. આ કોશિકાઓ વ્યક્તિની માંસપેશીઓ (હાથ અને પગ)થી સંવાદ કરે છે જેને તમે નિયંત્રિત કરી શકો છો. જયારે ન્યૂરોન્સ ખૂબ જ ઘટી જાય તો માંસપેશીઓ વધુ નબળી થઇ જાય છે. તેથી તમને ચાલવા, બેસવા-ઉઠવા, શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી પડી છે. તેને ખાવામાં પણ તકલીફ પડે છે અને માથા અને ડોક પર પણ તમારો કાબૂ મુશ્કેલ થઇ જાય છે.

Gurugram: CBSE Class 10 differently-abled topper Anushka Panda says, "My journey has been really tough, many a times I was demotivated but my parents always supported me. I want to pursue software engineering in future. #Haryana #CBSE10Thresult pic.twitter.com/vyxCXs40NA

