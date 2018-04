કેન્દ્ર સરકાર : હાલમાં અનુચ્છેદ 370 નાબુદ કરવા માટે કોઈ પ્રસ્તાવ નથી

કેન્દ્રમાં જ્યારથી ભાજપ સરકાર આવી છે ત્યારથી કાશ્મીર અને અનુચ્છેદ 370નો અંત લાવવા માટે દબાણ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. જેના મુદ્દે આજે કેન્દ્ર સરકારે કહ્યું કે, અનુચ્છેદ 370નો અંત લાવવા માટે હાલમાં કોઈ જ પ્રસ્તાવ મળ્યો નથી. અનુચ્છેદ 370 હેઠળ કાશ્મીરને વિશ્વ રાજ્યનો દરજ્જો મળ્યો છે. કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી હંસરાજ આહીરે મંગળવારે લોકસભામાં આ અંગે માહિતી આપી હતી.

અહીર અશ્વિની કુમારને એક સવાલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં પૂછવામાં આવ્યું હતું કે, શું સરકાર બંધારણના અનુચ્છેદ 370ને સમાપ્ત કરવા માંગે છે? મંત્રી દ્વારા આ સવાલના લેખિત જવાબમાં કહેવામાં આવ્યું કે, સરકારે પાસે આ અંગે કોઈ જ પ્રસ્તાવ આવ્યો નથી. ખાસ વાત એ છે કે ભાજપે ચૂંટણી પૂર્વે પોતાના ઢંઢેરામાં અનુચ્છેદ 370ને સમાપ્ત કરવાની વાત કરી હતી. જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભાજપ અને પીડીપીનું ગઠબંધન છે તેમ છતાં ભાજપ આ મમલે ચુપ છે.

There is currently no such proposal under consideration of the Government: MoS Home Hansraj Ahir's written reply in Lok Sabha on question of scrapping article 370(which gives special status to J&K) (file pic) pic.twitter.com/iB2RmjvJhx

