છત્તીસગઢમાં ચૂંટણીથી પહેલા મોટો નક્સલી હુમલો, 4 જવાન શહીદ, 2 ઘાયલ

છત્તીસગઢમાં વિધાનસભા ચૂંટણીથી પહેલા મોટો નક્સલી હુમલો થયો છે, જેમાં સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF)ના ઓછામાં ઓછા ચાર જવાન શહીદ થઈ ગયા છે. આ હુમલામાં બે જવાન ઘાયલ થઈ ગયા હોવાનું પણ જણાવવામા આવી રહ્યું છે.

નક્સલી હુમલામાં શહીદ થયેલ જવાન CRPF-168 બટાલિયનના હતા. આ જવાન એરિયા ડોમિનેશન પર નિકળ્યા હતા, ત્યારે બાસાગુડા પોલીસ સ્ટેશનના મુર્દોણ્ડા ગામની નજીક ધમાકો થયો. CRPFના ASP દિવ્યાંગ પટેલે આ ઘટનાની પુષ્ટી કરી છે.

Four Central Reserve Police Force (CRPF) jawans have lost their lives in an encounter with Naxals in Bijapur. Two jawans are injured. More details awaited. #Chhattisgarh pic.twitter.com/Mrb7IobEFJ

