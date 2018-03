ચાઈલ્ડ પૉન રેકેટ કેસ : 40 દેશો સાથે જોડાયેલા વોટ્સએપના તાર, જાણો શું છે ઘટના

થોડાં સમય પૂર્વે ઘણો ચર્ચામાં રહેલા ચાઈલ્ડ પૉનોગ્રાફી રેકેટ કેસમાં નવો ખુલાસો સામે આવ્યો છે. CBIની તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છેકે, જે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં 119 લોકોના નામ જોડવામાં આવ્યા હતા, તેના તાર 40 દેશો સાથે જોડાયેલા છે. જેમાં કુલ 66 સભ્યો ભારતના 56 પાકિસ્તાન અને 29 અમેરિકાના હતા. આ મામલે ઘટના સ્થળ પરથી મળેલા ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોની ફોરેન્સિક તપાસ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે.

CBI દ્વારા 23 ફેબ્રુઆરીના આંતરરાષ્ટ્રીય ચાઇલ્ડ પોર્નોગ્રાફી રેકેટને ઉઘાડું પાડ્યું હતું. આ રેકેટ એક વોટ્સએપ ગ્રુપની મદદથી ચાલી રહ્યું હતું. જેમાં ઘણાં દેશના લોકો સંડોવાયા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. 199 સભ્યાના KidsXXX નામના આ ગ્રુપમાં બાળકોના સંબંધિત પોર્ન વીડિયો અને ફોટો શેર કરવામાં આવતાં હતા.

Child Pornography Racket Case: CBI probe revealed that the Whats app group had 119 members from 40 countries. Maximum members were from India, followed by Pakistan and then USA. Forensic examination of electronic gadgets is being done by C-DAC Thiruvananthapuram

