ભારતની અવગણના કરી માલદીવે ઈમરજન્સી 30 દિવસ વધારી દીધી

ભારતના અનુરોધને અવગણીને માલદીવે ઈમરજન્સી 30 દિવસ સુધી વધારી દીધી છે. રાષ્ટ્રપતિ અબ્દુલ્લા યામીનના અનુરોધ પર માલદીવની સંસદે તેની મંજુરી આપી દીધી છે. માલદીવના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દુલ્લા યામીને સંસદને કહ્યું હતું કે ઈમરજન્સીને 30 દિવસ માટે વધારવા માંગે છે.

માલદીવના માધ્યમોના જણાવ્યા પ્રમાણે આ પ્રસ્તાવ પર વોટિંગ માટે સત્તાધારી ર્પોગ્રેસિવ પાર્ટીના 38 સાંસદોએ મંજુરી આપી હતી. જોકે સંવિધાન અનુંસાર 43 સાંસદોની મંજુરી જરૂરી હોય છે. પરંતુ વિરોધ પક્ષના સાંસદોએ મતદાનનો બહિષ્કાર કરતા સત્તાધારી પાર્ટીના 38 સાંસદોએ જ રાષ્ટ્રપતિના પ્રસ્તાવને મંજુરી આપી દીધી હતી.

ભારતે માલદીવ મુદ્દે કડક વલણ અખત્યાર કરતા માલદીવમાં લગાવવામાં આવેલી ઈમરજન્સી હટાવવાની માંગણી કરી હતી. જોકે ભારતે કોઈ પણ પ્રકારના સૈન્ય હસ્તક્ષેપના સંકેત સુદ્ધા આપ્યા નથી. પરંતુ જાણે બહાનાની રાહ જ જોઈને બેઠું હોય તેમ ચીને હિંદ મહાસાગરમાં તેના યુદ્ધ જહાંજો રવાના કરી દીધાં છે. જાહેર છે કે 15 દિવસ પહેલા લાગુ કરવામાં આવેલી ઈમરજન્સી આજે મંગળવારે પુરી થવા જઈ રહી છે.

