ચૂંટણીની અધવચ્ચે રાહુલ ગાંધીએ કોંગ્રેસની જીતને લઇને આપ્યું મોટું નિવેદન

સોમવારના રોજ પાંચમા તબક્કાનું મતદાન છે અને આની પહેલાં આજે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ પત્રકાર પરિષદ કરીને પીએમ મોદી અને ભાજપ પર પ્રહારો કર્યા છે. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે કહ્યું કે આંતરિક રિપોર્ટથી સ્પષ્ટ થઇ ગયું છે કે વડાપ્રધન નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપની હારનો દાવો કર્યો. રાહુલે પીએમ મોદીએ પત્રકાર પરિષદ નહીં કરવા પર પણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે ફરી એક વખત રાફેલ સોદામાં ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ મૂકયો અને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી પોતાની માફી માંગવાને લઇ પણ સ્પષ્ટીકરણ આપ્યું.

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે ભાજપની હારનો દાવો કરતાં કહ્યું કે અમને મળી રહેલા અત્યાર સુધીના રિપોર્ટ પરથી સ્પષ્ટ થઇ ગયું છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ચૂંટણી હારી રહ્યા છે. ભાજપ આ ચૂંટણીમાં સત્તામાં વાપસી કરી શકયા નથી. સરકાર બનાવા માટે ગઠબંધનના પ્રશ્ન પર તેમણે કહ્યું કે આ બધા પરિણામો બાદ વિચારવાનો વિષય છે અને હાલ કોંગ્રેસ પાર્ટીનું એક જ લક્ષ્ય ભાજપને હરાવાનું છે.

Congress President Rahul Gandhi: Process is going on in Supreme Court and I made a comment attributed to SC so I apologized. I did not apologize to BJP or Modi ji. 'Chowkidar Chor hai' will remain our slogan pic.twitter.com/ZQqv72jZNW

