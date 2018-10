2020 સુધીમાં અમદાવાદ શહેરમાં મેટ્રો ટ્રેન દોડતી હશે, હવે આ શહેરને પણ મળશે મેટ્રોની ભેટ

સાઉથ કોરિયાથી આવેલ મેટ્રો રેલના કોચને મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ જાહેર જનતાના નિરક્ષીણ માટે આજે ખુલ્લો મૂકયો. તેમણે કહ્યું કે આ કોચ કોરિયાથી મોડેલ તરીકે આવ્યો છે. જે મેટ્રો ટ્રેનની સુવિધા કેવી હશે તેનો ખ્યાલ નાગરિકોને આપશે. આ મોકઅપ કોચ શહેરીજનો માટે સવારે 9 થી રાતના 9 સુધી જોઇ શકાશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ મૂકબધિર બાળકો સાથે કોચનું નિરીક્ષણ કરી સંવેદનશીલતાનો સહજ પરિચય આપ્યો હતો.

મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે જાન્યુઆરી 2019ના પ્રથમ પખવાડિયામાં અમદાવાદ મેટ્રો રેલની વસ્ત્રાલથી એપેરલ પાર્કના 6.50 કી.મીના રૂટ પર ટ્રાયલ રન કરાશે. માત્ર એટલું જ નહીં, વર્ષ 2020 સુધીમાં અમદાવાદમાં સંપૂર્ણ મેટ્રો ટ્રેન ચાલતી થઇ જશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે હવે અમદાવાદ બાદ સુરતમાં પણ મેટ્રો માટે સર્વે થશે.

Gujarat CM Shri @vijayrupanibjp, accompanied by school children, today unveiled the mock-up version of #AhmedabadMetro coach attached with cabin of loco-driver, designed in South Korea, for the public display at Sabarmati Riverfront in Ahmedabad pic.twitter.com/pTiB2Y7S6g

— CMO Gujarat (@CMOGuj) October 6, 2018