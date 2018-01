અમદાવાદમાં બાદ CM પહોંચ્યા રાજકોટ, મતવિસ્તારમાં ઉત્તરાયણની માણી મજા

ગુજરાતમાં લોકો મકરસંક્રાતિના પર્વને ધામધૂમથી ઉજવી રહ્યા છે ત્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ પણ અમદાવાદની પોળોમાં પતંગ ચગાવવાની મજા માણી હતી. મળતી માહિતી પ્રમાણે સીએમ વિજય રૂપાણી અને તેમના પત્ની અંજલીબેન રૂપાણીએ અમદાવાદના ખાડિયા વસ્તારમાં પતંગ ચલાવ્યો હતો.

વધુ મળતી માહિતી પ્રમાણે રૂપાણી પરિવારે ખાડિયા વિસ્તારના કાઉન્સર મયૂર દવેના ઘરના ધાબે પહોંચ્યા હતા. જ્યાં તેમણે કોટ વિસ્તારની ઉત્તરાયણની મજા માણી હતી. વિજય રૂપાણીએ પતંગ ચગાવી હતી જ્યારે પત્ની અંજલીબહેને ફિરકી પકડી હતી. આ સાથે સેફ ઉત્તરાયનો સંદેશ પણ તેમણે આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે રૂપાણીએ કહ્યું હતું કે, પતંગ મહોત્સવ ગુજરાતની બ્રાન્ડ છે.નવરાત્રી અને ઉત્તરાયણ એ બંન્ને ગુજરાત સાથે જોડાયેલા છે. ઉત્તરાયણ પર ગુજરાતની તમામ જનતાને શુભેચ્છા પાઠવું છું.

Gujarat: BJP President Amit Shah flies kites in #Ahmedabad on occasion of Makar Sankranti #KiteFestival pic.twitter.com/5r9cGIO99i

— ANI (@ANI) January 14, 2018