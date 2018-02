દિલ્હીમાં મળ્યા CM વિજય રૂપાણી અને PM મોદી, ગુજરાતના મહત્ત્વના મુદ્દાઓ પર થઈ ચર્ચા

મુખ્યમંત્રી વિજય રૃપાણી સોમવારની બપોરથી બે દિવસની મુલાકાતે નવી દિલ્હી પહોંચ્યા હતા. એમણે સોમવારે સાંજે રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદની અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેન્કૈયા નાયડુની શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી હતી. જેના બાદ મંગળવારે તેમણે વડાપ્રધાન પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ મુલાકાતમાં સૌથી વધુ ચર્ચાનો વિષય ગુજરાતમાં પાણીની અછતનો મુદ્દો રહ્યો હતો. જેમાં પીએમ મોદીએ પણ તેમને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તમામ પ્રકારની મદદ પૂરી પાડવાની ખાતરી આપી હતી. આ ઉપરાંત બંને વચ્ચે ગુજરાતની રાજકીય સ્થિતિ વિશે પણ ચર્ચા થઈ હતી.

Called on Shri @narendramodi – Hon’ble Prime Minister Of India & discussed various issues related to Gujarat’s growth. His passion for development inspires. pic.twitter.com/v3xaI8Odfx

— Vijay Rupani (@vijayrupanibjp) February 13, 2018