કોચ આચરેકરના અંતિમ સંસ્કારમાં ભાવુક થયો સચિન, ધ્રુસકેને ધ્રુસકે રડી પડ્યો

ભારતીય ક્રિકેટને સચિન જેવો શાનદાર હીરો આપનાર કોચ આપરેકરે બુધવારે મુંબઈમાં નિધન થયુ છે તેઓ 87 વર્ષના હતા. ભારત રત્ન સચિન તેંડુલકરના કોચ રમાકાંત આચરેકરના અંતિમ સંસ્કાર મુંબઈના શિવાજી પાર્કમાં થયા. જેમાં સચિન તેંડુલકર, વિનોદ કાંબલી અને મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેનાના પ્રમુખ રાજ ઠાકરે, મુંબઈના મેયર વિશ્વનાથ મહાડેશ્વર, ભાજપના ધારાસભ્ય આશીષ શેલાર ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા. આચરેકરની અંતિમ યાત્રા દરમિયાન યુવા ક્રિકેટર્સે તેઓને બેટથી સલામી આપી. બુધવારે મુંબઈમાં આચરેકરનું નિધન થયું તેઓ 87 વર્ષના હતા.

સચિને શરૂઆતના દિવસોમાં આચરેકર પાસેથી ક્રિકેટ શીખ્યા. પૂર્વ ક્રિકેટર વિનોદ કાંબલી પણ તેમની પાસે ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યાં હતા. આચરેકરે અજિત અરગરકર, ચંદ્રકાંત પંડિત અને પ્રવીણ આમરે સહિત અનેક દિગ્ગજ ક્રિકેટર્સને પણ કોચિંગ આપ્યું હતું. આચરેકરને દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડ અને પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યાં હતા. વડાપ્રધાન મોદીએ આચરેકરના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો. PMOના ઓફિશિયલ ટ્વીટર એકાઉન્ટ પર તેઓએ લખ્યું, “આ ખેલ જગત માટે ઘણી જ મોટી ક્ષતિ છે.”

An emotional Sachin Tendulkar bids adieu to his guru Ramakant Achrekar

Thank You Sir For Giving Sachin. You will always be remembered whenever sachin name will be taken. भावपुर्ण श्रद्धांजली !! ॐ शान्ति #RamakantAchrekar pic.twitter.com/eUQpDiCO5D

