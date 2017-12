કોંગ્રેસનો સંકલ્પપત્ર- કરી વચનોની લહાણી :પાટીદારોને અનામત, પેટ્રોલમાં ભાવ ઘટાડો

પાટીદારોને અનામત, મહિલાઓને ઘરનું ઘર, બેકારોને ભથ્થું રૂ.4000, ખેતી માટે વિનામૂલ્યે પાણી, ખેડૂતોના દેવાં માફી, સરદાર પટેલ યુનિવર્સલ હેલ્થ કેર કાર્ડ જેવા મુદ્દાઓને સમાવતો સંકલ્પ પત્ર કોંગ્રેસ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ચૂંટણી ઢંઢેરામાં એવી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે પટેલોને અનામતના ક્વોટામાં ફેરફાર કર્યા વગર અનામત અપાશે. ખેડૂતોને 16 કલાક વિજળી આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત એક મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે પેટ્રોલ અને ડિઝલના જે ભાવ છે તેમાં રૂ.10 સુધીનો ઘટાડો કરાશે. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. અશોક ગેહલોત અને ભરતસિંહ સોલંકીની હાજરીમાં આ ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.

ચૂંટણી ઢંઢેરાને જાહેર કરતાં ભરતસિંહે કહ્યું હતું કે, “યુવાનોને રોજગારી માટે રાજ્યમાં ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. ફિક્સ પગાર પ્રથા અને કરાર આધારિત પ્રથાનો અંત લવાશે. મહિલાઓને કોઈ પણ જાતિના ભેદભાવ વગર મકાન અપાશે. ખેડૂતોને મફત પાણી અને 16 કલાક વીજળી આપવાની પણ ઘોષણા કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત ગુજરાતમાં વધું પડતા વિજળીના બિલને પણ ચૂંટણી ઢંઢેરામાં સમાવવામાં આવ્યો છે. બિલમાં 50 ટકા સુધીનો ઘટાડો કરાશે.”

કોંગ્રેસ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ચૂંટણી ઢંઢેરામાં સરવાળે સસ્તારત, રોજગાર, ખેતી, ખેડૂત, પટેલ, ઓબીસી, મહિલાઓ અને ન્યાય સહિતના મુદ્દાઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે.



આ ચૂંટણીઢંઢેરાની વિશેષતા એ છે કે તેમાં 24 જેટલાં ચેપ્ટર છે. એક ચેપ્ટરમાં 30 મુદ્દાઓને સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. આ મામલે કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે ચૂંટણી ઢંઢેરા માટે 15થી 20 હજાર જેટલાં સૂચનો આવ્યા હતા. તેને વર્ગીકૃત કરી 1000 જેટલાં મુદ્દાઓ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. આ મુદ્દાઓને સમાવીને ચૂંટણીઢંઢેરો તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. હકીકતમાં તો આ ચૂંટણી ઢંઢેરો નથી પણ સંકલ્પપત્ર છે, જેમાં સમાજના દરેક વર્ગ લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવેલા છે.

200 square meters plots with 0% down payment and 5 years moratorium in GIDC for all self employed youth; withdrawal of contractual, outsourcing and fixed salary structure and filling of vacancies in government jobs #NavsarjanGujaratManifesto

