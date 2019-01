અમિત શાહને સ્વાઇન ફ્લૂ થતા કૉંગ્રેસના નેતાએ આપ્યું વિવાદાસ્પદ નિવેદન, BJP ભડકી

કર્ણાટકમાં જનતા દળ સેક્યુલર અને કૉંગ્રેસ ગઠબંધનને તોડવાની કવાયદમાં ભાજપ નિષ્ફળ સાબિત થયું. ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહને સ્વાઇન ફ્લૂના લીધે એમ્સમાં દાખલ કરાયા. આ બંને અલગ-અલગ વસ્તુઓને જોડતા કૉંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા બીકે હરિપ્રસાદે અમિત શાહને લઇ વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરી છે.

BK Hariprasad, Congress: Bogus Chanakya tried thrice and failed. They are daydreaming. Amit Shah has kidnapped 4 Congress MLAs and their family members will file habeas corpus. That's why Amit Shah is suffering from swine flu so he should calm down. https://t.co/gHGZs7zzoP

— ANI (@ANI) January 17, 2019