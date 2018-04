તો શું ચીફ જસ્ટિસ પર આવશે મહાભિયોગ? કોંગ્રેસે કરી તૈયારી

સુપ્રીમ કોર્ટના ચાર વરિષ્ઠ જ્જો દ્વારા મુખ્ય ન્યાયધીશ દીપક મિશ્રાની કાર્યશૈલી પર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા, જેના થોડાં મહિના પછી હવે તેને રાજનીતિક રંગ લઈ લીધો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. આ મામલે કોંગ્રેસ તરફથી મુખ્ય ન્યાયધીશ મિશ્રાના વિરૂદ્ધ મહાભિયોગ પ્રસ્તાવ લાવવા માટેનું ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ અંગે જાન્યુઆરીમાં સીપીએમ નેતા સીતારામ યેચુરીએ કહ્યું હતુંકે, વિપક્ષ સાથે ભેગા મળીને જસ્ટિસ મિશ્રા વિરૂદ્ધ મહાભિયોગ પ્રસ્તાવ લાવવા માટે વિચાર થઈ રહ્યો છે.

આ અંગે કોંગ્રેસની અંદર પણ વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો, જેમાં અગાઉ આ મામલે કોંગ્રેસના એક જૂથ તરફથી એવું કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે ન્યાયપાલિકાની બાબતોમાં દખલ ન કરવું જોઈએ, જ્યારે બીજો જૂથ તેમાં દખલ કરવા માંગતું હતું. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ પણ આ મામલે તૈયાર ન હતા. પરંતુ અંતે કોંગ્રેસ તરફથી ચીફ જસ્ટિસના વિરૂદ્ધ મહાભિયોગ પ્રસ્તાવ લાવવા માટે મન બનાવી લેવામાં આવ્યું છે.

A draft proposal for moving an impeachment motion against CJI Dipak Misra has been circulated to parties by Congress: Sources pic.twitter.com/QqJeMkXk1T

એનસીપી નેતા ડીપી ત્રિપાઠીએ કહ્યુંકે, ઘણાં વિપક્ષી દળો તરફથી ચીફ જસ્ટિસ દીપક મિશ્રા વિરૂદ્ધ મહાભિયોગ પ્રસ્તાવના મુસદ્દા પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે. એનસીપી, લેફ્ટ અને મને લાગે છે કે ટીએમસી તેમજ કોંગ્રેસે પણ હસ્તાક્ષર કર્યા છે.

A lot of opposition parties have signed a draft proposal for moving an impeachment motion against CJI Dipak Misra. Many parties like NCP,Left parties and I think TMC and Congress also have signed it: DP Tripathi,NCP pic.twitter.com/04O8iKwibl

