અટલ બિહારી વાજપેયીની ખબર કાઢવા સૌથી પહેલા હું જ ગયો હતો : રાહુલ ગાંધી

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ મુંબઈમાં બૂથ સ્તરના કાર્યકર્તાઓને સંબોધિત કર્યા. પોતાના સંબોધનમાં રાહુલ ગાંધીએ ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાઓ એલ કે અડવાણી અને અટલ બિહારી વાજપેયી સાથે જ આર્થિક ગુનેગાર એવા નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સીના બહાને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન તાક્યું હતું.

LK Advani has been the guru of PM Modi, but I have seen in events that PM Modi does not even respect his guru. Today I feel very sad for Advani ji. The Congress party has given him more respect than Modi Ji: Congress President Rahul Gandhi in Mumbai #Maharashtra pic.twitter.com/xJoGAuDq3F — ANI (@ANI) June 12, 2018

મોહુલ ચોક્સીને ભાઈ કહે છે પીએમ મોદી

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે કહ્યું હતું કે, કોંગ્રેસે ખેડૂતોના 70 હજાર કરોડ રૂપિયા માફ કર્યા, જ્યારે આ સરકારના સમયમાં નીરવ મોદી 35 હજાર કરોડ રૂપિયા લઈને ભાગી જાય છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સીને ભાઈ કહે છે. આ હું નહીં ટીવીમાં જોવા મળે છે. આ લોકો દેશ છોડીને ભાગી ગયાં પરંતુ નરેન્દ્ર મોદીના મોઢામાંથી એક પણ શબ્દ નથી નિકળ્યો. અમિત શાહનો પુત્ર 50 હજારમાંથી 80 કરોડ રૂપિયા બનાવી લે છે. આખા મુંબઈમાં એવો કોઈ વ્યાપારી નહીં હોય જેને આવું પરાક્રમ કરી દેખાડ્યું હોય.

LK Advani has been the guru of PM Modi, but I have seen in events that PM Modi does not even respect his guru. Today I feel very sad for Advani ji. The Congress party has given him more respect than Modi Ji: Congress President Rahul Gandhi in Mumbai #Maharashtra pic.twitter.com/xJoGAuDq3F — ANI (@ANI) June 12, 2018

કોંગ્રેસ કરે છે અડવાણીનું સમ્માન

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે, મને એક વાત ખરાબ લાગે છે. જોકે મારે એ કહેવું ના જોઈએ. પણ 2004, 2009માં અમે તેમની વિરૂદ્ધ ચૂંટણી લડ્યાં, કોંગ્રેસે તેમને હરાવ્યા. હું સંસદમાં આયોજીત અનેક કાર્યક્રમોમાં પણ શામેલ થઈ ચુક્યો છું. ત્યાં અડવાણીને જોઈ મને ખુબ દુખ થાય છે. હું સંસદમાં અડવાણીની રક્ષા કરુ છું. હું તેમની સાથે ઉભો રહું છું. હું તેમને આગળ ઉભા રાખુ છું, પરંતુ અડવાણીના શિષ્યો આમ નથી કરતા. રાહુલ ગાંધીએ પુછ્યું હતું કે, વડાપ્રધાનના ગુરૂ કોણ હતાં? એલ કે અડવાણી, તેમણે પોતાના ગુરૂ સાથે શું કર્યું? કોઈ જ કાર્યક્રમમાં તેમનું સમ્માન નથી કરવામાં આવતું. પરંતુ કોંગ્રેસ પાર્ટીની વિચારધારા તેમની ઈજ્જત કરે છે, અમારામાં અને તેમનામાં આ ફરક છે.

વાજપેયીના ખબર અંતર પુછવા સૌથી પહેલા હું ગયો

We had contested against Vajpayee ji but when he is ill now I went to meet him on priority because I am a soldier of Congress. Vajpayee Ji had worked for our country and we respect him as he was the Prime Minister. This is our culture: Congress President Rahul Gandhi in Mumbai pic.twitter.com/GKxfrRa64K — ANI (@ANI) June 12, 2018

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે, અમે વાજપેયીની વિરૂદ્ધ પણ લડ્યાં, પરંતુ વાજપેયીએ હિન્દુસ્તાન માટે કામ કર્યું. તેઓ દેશના વડાપ્રધાન પદે રહ્યાં. અમે તેમના પદનો આદર કરીએ છીએ. વાજપેયી બિમાર છે તે સ્થિતિમાં અમે તેમની પડખે છીએ. વાજપેયીની ખબર પુછવા જનાર પહેલો વ્યક્તિ હું જ હતો. આ અમારો ઈતિહાસ છે અને આ જ અમારો ધર્મ છે.