કમલનાથનાં હાથમાં મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાનમાં સસ્પેન્સ યથાવત

અપડેટ: મધ્ય પ્રદેશના નવા મુખ્યમંત્રીના પદ માટે મોડી રાત સુધી દિલ્હી કોંગ્રેસ હેડક્વોટર બહાર ઘમાસાણ મચેલી રહી હતી. જોકે, કોંગ્રેસે બેઠક બાદ ભોપાલમાં મધ્યપ્રદેશનાં તમામ ધારાસભ્યોની મીટીંગ યોજાઇ હતી જેમા રાજ્યનાં નવા મુખ્ય મંત્રી તરીકે કમલનાથના નામ પર મોહર મારી છે. જોકે, કોંગ્રેસે સત્તાવાર રીતે તેની તરત જ જાહેરાત કરી નહતી પરંતુ બેઠક બાદ કમલનાથને શુભેચ્છાઓ પાઠવી દેવામાં આવી છે.

કોંગ્રેસે વિધાનસભાની ચૂંટણીની વૈતરણી તો હેમખેમ પાર કરી લીધી છે રાજ્યોમાં સરકાર રચવાની તક મળતાં જ કોંગ્રેસમાં રહેલી જૂથબંધી સપાટી પર આવી ગઈ છે. રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં મુખ્યમંત્રીપદના દાવેદારોની સંખ્યા એક કરતાં વધુ હોવાથી કોકડું ગૂંચવાયું છે. રાજસ્થાનમાં અશોક ગેહલોત અને સચિન પાઇલટ સીએમપદ માટે પ્રબળ દાવેદારી કરી રહ્યા છે. મધ્ય પ્રદેશમાં કમલનાથ અને જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા વચ્ચે જોરદાર સ્પર્ધા ચાલી રહી છે. છત્તીસગઢમાં ટી. એસ. સિંહદેવ, ડો. ચરણદાસ મહંત, ભૂપેશ બધેલ અને તામ્રધ્વજ સાહૂ સીએમપદની સ્પર્ધામાં છે.

કોંગ્રેસ પાર્ટીના ટ્વીટર હેન્ડલથી ટ્વીટ કરીને કમલનાથને મધ્યપ્રદેશનાં મુખ્યમંત્રી બનવા પર શુંભેચ્છા પાઠવવામાં આવી છે.

Our best wishes to Shri @OfficeOfKNath for being elected CM of Madhya Pradesh. An era of change is upon MP with him at the helm. pic.twitter.com/iHJe43AB9v — Congress (@INCIndia) December 13, 2018

અશોક ગેહલોત અને સચિન પાઇલટ દિલ્હી પહોંચી ગયા છે. અહીં તેમની રાહુલ ગાંધી સાથે બેઠક થશે. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીના ઘર પર પાર્ટીના મોટા નેતાઓ પહોંચી રહ્યાં છે. કોંગ્રેસમાં ચક્રમાનો ગતિમાન થયા છે. રાહુલ ગાંધી સંસદીય કાર્યવાહીમાંથી અધવચ્ચે પરત ફર્યા છે. તેઓ સંસદ પરના આતંકી હુમલાની 17મી વરષીએ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આર્પી પોતાના ઘરે પરત ફર્યા છે.

તો પ્રિયંકા ગાંધી પણ ફરી ચિત્રમાં આવ્યાં છે. યુપીએ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી પણ રાહુલ ગાંધીના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા છે. તો રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રીના નિર્ણયને લઈને રાજસ્થાન કોંગ્રેસના પર્યવેક્ષક કેસી વેણુગોપાલ દિલ્હીમાં રાહુલ ગાંધીના ઘરે હાજર રહ્યાં છે.

સૌથી વધારે રાજસ્થાનને લઈને સસ્પેંસ છે. રાજસ્થાનમાં સચિન પાયલટ અને અશોક ગહેલોત વચ્ચે સ્પર્ધા છે. રાજધાની દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ હેડક્વાર્ટરની બહાર મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો એકત્ર થયા છે. તેઓ સચિન પાયલટને રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી બનાવવાની માંગણી કરી છે.

જાણો પળેપળની અપડેટ

– અશોક ગહેલોત અને સચિન પાયલટને દિલ્હીમાં જ રોકાવવા કહેવાયું.

– યુપીએ અધ્યક્ષા સોનિયા ગાંધી રાહુલ ગાંધીને મળવા તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા.

Delhi: Sonia Gandhi arrives at the residence of Congress President Rahul Gandhi. pic.twitter.com/HZ5X9jEvhi — ANI (@ANI) December 13, 2018

– અશોક ગહેલોતના ઘરે સમર્થકોની ચહેલપહેલ તેજ બની.

– રાજસ્થાનમાં મુખ્યમંત્રીને લઈન હજી અવઢવની સ્થિતિ.

– રાજસ્થાનના CM તરીકે ગહેલોતનું નામ લગભગ નક્કી, પાયલટ સમર્થકોને મનાવવાનું શરૂ.

– રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રીના નામની ઔપચારીક જાહેરાત સાંજે 4 વાગ્યે થઈ શકે છે.

– રાહુલ ગાંધીના ઘરેથી મીટિંગ બાદ જવા અશોક ગેહલોત રવાના

Congress leader Ashok Gehlot reaches Congress President Rahul Gandhi's residence in Delhi. pic.twitter.com/vERb4mIBRY — ANI (@ANI) December 13, 2018

– રાહુલ ગાંધી સાથે મુલાકાત કર્યા બાદ અશોક ગેહલોત રાહુલ ગાંધીના ઘરેથી બહાર નીકળ્યા. આ દરમ્યાન ગેહલોત ખૂબ ગંભીર મુદ્રામાં દેખાયા. સૂત્રોના મતે ગેહલોતે સચિન પાયલટના સમર્થકો દ્વારા કરાયેલ નારેબાજી પર નારાજગી વ્યકત કરી છે.

– રાહુલ ગાંધી સચિન પાયલટ અને અશોક ગહેલોત સાથે અલગ અલગ બેઠક કરશે.

– બીજી બાજુ મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રીને લઇ અટકળોનો દોર ચાલુ છે. જો કે એવા સમાચાર છે કે કમલનાથના નામ પર સહમતિ બની ગઇ છે. પરંતુ આ બધાની વચ્ચે દિગ્વિજય સિંહના દીકરા જયવર્ધનની સાથે 30 ધારાસભ્યોની બેઠકે કેસને વધુ દિલચસ્પ બનાવી દીધી છે.

– સચિન પાયલટ તેમના નિવાસસ્થાનેથી નિકળ્યા.

Congress leader Sachin Pilot leaves from his residence in Delhi pic.twitter.com/DdahZSttxG — ANI (@ANI) December 13, 2018

– અશોક ગેહલોત અને સચિન પાઇલટ દિલ્હી પહોંચી ગયા છે. અહીં તેમની રાહુલ ગાંધી સાથે બેઠક થશે.

– કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીના ઘર પર પાર્ટીના મોટા નેતાઓ પહોંચી રહ્યાં છે. કોંગ્રેસમાં ચક્રમાનો ગતિમાન થયા છે.

રાહુલ ગાંધી સંસદીય કાર્યવાહીમાંથી અધવચ્ચે પરત ફર્યા છે. તેઓ સંસદ પરના આતંકી હુમલાની 17મી વરષીએ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આર્પી પોતાના ઘરે પરત ફર્યા છે.

#WATCH Congress President Rahul Gandhi: We are taking inputs from different people in the party. We are taking inputs from MLAs, from workers. You will see a Chief Minister soon pic.twitter.com/worICTzGqN — ANI (@ANI) December 13, 2018

– પ્રિયંકા ગાંધી પણ ફરી ચિત્રમાં આવ્યાં છે. યુપીએ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી પણ રાહુલ ગાંધીના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા છે.

Supporters of Congress leader Sachin Pilot have gathered outside All India Congress Committee headquarters in Delhi and are raising slogans demanding selection of Pilot as Rajasthan Chief Minister pic.twitter.com/xr2vJ1OXez — ANI (@ANI) December 13, 2018

– તો રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રીના નિર્ણયને લઈને રાજસ્થાન કોંગ્રેસના પર્યવેક્ષક કેસી વેણુગોપાલ દિલ્હીમાં રાહુલ ગાંધીના ઘરે હાજર રહ્યાં છે.

TS Singh Deo, Congress: We can't make the conclusion of confidential discussion public. MLAs are given the rights that they can express their individual opinions, nothing will be disclosed for now. Decision on CM candidate (Chhattisgarh) should be taken by today pic.twitter.com/KEv68KnkrA — ANI (@ANI) December 13, 2018

#WATCH: Supporters of Congress leader Sachin Pilot raise slogans outside All India Congress Committee headquarters in Delhi demanding his selection as Rajasthan Chief Minister pic.twitter.com/KSZ6nnMPHc — ANI (@ANI) December 13, 2018

– રાજધાની દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ હેડક્વાર્ટરની બહાર મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો એકત્ર થયા છે. તેઓ સચિન પાયલટને રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી બનાવવાની માંગણી કરી છે.

–સચિન પાયલટે તમામ કાર્યકર્તાઓથી શાંતિ બનાવી રાખવા માટે અપિલ કરી છે. તેમણે ટ્વીટ કર્યું છે, જેમા તેમણે લખ્યું છે કે તમામ કાર્યકર્તાઓને શાંતિ અને અનુશાસન જાળવી રાખવા અપિલ કરૂ છું, મને પાર્ટીના ઉચ્ચ નેતૃત્વ પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી જે પણ નિર્ણય લેશે અમે તેનું સ્વાગત કરીશું.