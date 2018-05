કર્ણાટકમાં સરકારની ફોર્મ્યુલા થઇ ગઇ નક્કી, દલિત નેતા બનશે ડેપ્યુટી CM

કર્ણાટકમાં સરકાર બનાવાને લઇ ચાલેલ લાંબી ઉથલપાથલ બાદ બુધવારના રોજ જેડીએસ અને કૉંગ્રેસ મળીને ગઠબંધનની સરકાર બનાવા જઇ રહ્યા છે. જનતા દળ સેક્યુલર (જેડીએસ) અને કૉંગ્રેસ ગઠબંધન બાદ મંગળવારના રોજ કેબિનેટની રચનાને લઇ કેટલાંય અગત્યના નિર્ણય લેવામાં આવ્યા. આ વાતની માહિતી જેડીએસની તરફથી ભાવિ મુખ્યમંત્રી એચડી કુમાર સ્વામીએ આપી. આ બધાની વચ્ચે કૉંગ્રેસ-જેડીએ જ્યાં જેડીએસના કુમારસ્વામીને મુખ્યમંત્રી પદ સોંપ્યું છે ત્યારે કૉંગ્રેસે ડેપ્યુટી સીએમનું પદ દલિત સમુદાયમાંથી આવનાર અને કર્ણાટક પ્રદેશ કૉંગ્રેસ કમિટીના અધ્યક્ષ જી.પરમેશ્વરને આપ્યું છે.

કર્ણાટકની ગઠબંધન સરકારમાં કૉંગ્રેસની તરફથી કેઆર રમેશને કર્ણાટક વિધાનસભાના સ્પીકર બનાવાનો નિર્ણય લીધો છે.

‘બહુમત સાબિત કર્યા બાદ ખાતાઓની ફાળવણી થશે’

કૉંગ્રેસની તરફથી કેસી વેણુગોપાલે કહ્યું કે કૉંગ્રેસ-જેડીએસ નેતાઓએ બેઠકમાં કેબિનેટની રચનાને લઇ ચર્ચા કરી. 34 મંત્રીઓમાંથી 22 મંત્રી કૉંગ્રેસના હશે જ્યારે 12 મંત્રીઓ સહિત મુખ્યમંત્રી જેડીએસની તરફથી હશે. બહુમતી સાબિત કર્યા બાદ વિભાગોની વહેંચણી કરાશે.

