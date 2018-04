ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા સચિનની બર્થડે પર આ રીતે મજાક ઉડાવવામાં આવી, જુઓ વિડીયો

24 એપ્રિલ ભારતીય ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે ઘણો ખાસ છે. આજે ક્રિકેટના ભગવાન સચિન તેંડુલકરનો જન્મ દિવસ છે. પરંતુ આ દિવસે જ ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર ડેમિયન ફ્લેમિંગની પણ બર્થ ડે છે. આ દિવસે ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ પોતાના આધિકારીક વેબસાઈટ cricket.co.au તરફથી ટ્વિટર હેંડલ પર ફ્લેમિંગની બર્થ ડે વિશ કરી શુભેચ્છા પાઠવી છે. જો કે ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાની આ આદા ભારતીય પ્રશંસકોને વધુ પસંદ ન પડશે, તેમજ ભારતીય ફેન્સ તેનાથી ઘણાં નારાજ છે.

Some @bowlologist gold from the man himself – happy birthday, Damien Fleming! pic.twitter.com/YcoYA8GNOD

ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિય તરફથી ટ્વિટર પર એક વિડીયો પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ફ્લેમિંગ સચિન તેંડુલકરને બોલ્ડ કરી રહ્યા છે. જો કે આજે સચિનનો પણ બર્થડે છે તો ઓસ્ટ્રેલિયાના આ ટ્વિટ પર ભારતીય ફેન્સ ઘણાં ગુસ્સે થઈ રહ્યા છે. એક ટ્વિટર હેન્ડલ પરથી એવી પણ કોમેન્ટ કરવામાં આવી છે કે, ગમે તેટલું પ્રતિબંધ કરી લો, ઓસ્ટ્રેલિયા નહીં સુધરશે.

No matter how many bans, Australians will never change…😁

On Sachin's Birthday you are posting a video how Damien Fleming bowled him. Couldn't you find another batsman instead of Sachin? #HappyBirthdaySachin

