CWG 18 : ભારતીય ખેલાડીઓને કરવો પડી રહ્યો છે ડોપિંગ ટેસ્ટનો સામનો

ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડકોસ્ટમાં બુધવારથી શરૂ થઈ રહેલા કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતીય એથ્લીટ્સ પાસે સારા દેખાવની આશા છે. આ ગેમ્સનું આયોજન 4 થી 15 એપ્રિલ દરમિયાન યોજાનાર છે જેમાં 71 દેશોના એથ્લીટ્સ ભાગ લઈ રહ્યા છે. આ વખતે ભારતના કુલ 225 એથ્લીટ્સ ગોલ્ડકોસ્ટ પહોંચ્યા છે. આ સાથે જ ભારત માટે ડોપિંગ મામલે મોટી ચિંતા સામે આવી રહી છે. ભારતીય બોક્સર પર સિરિંજના મામલે મુશ્કેલીઓ વધી રહી હોય તેમ લાગી રહ્યું છે.

Commonwealth Games Federation Court's decision is that CGF should issue a strong written reprimand to the team doctor for Indian boxing team for the breach of No-Needle Policy with a recommendation that he immediately familarise himself with CGF policies.

