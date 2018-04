CWG-18: પીટી ઉષાએ “ચક દે ઈન્ડિયા”ના કોચની માફક આપી સલાહ, ખેલમંત્રીએ પણ માની વાત

21મી કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતનું પ્રદર્શન હાલમાં ઉત્તમ જોવા મળી રહ્યું છે. તેમાં દેશના ખેલાડીઓ દ્વારા ત્રિરંગાનું માન વધારવમાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે ભારતની પૂર્વ સ્ટાર એથ્લિટ પી.ટી. ઉષાએ બે ક્ષણ માટે કોઇને પણ વિચારતા કરી મૂકે એવી ટ્વિટ કરી છે અને જેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે, હરિયાણાનો ખેલાડી ઝળક્યો, ચેન્નાઇની એથ્લિટ, પંજાબના એથ્લિટનો પ્રભાવશાળી દેખાવ..દરેક વખતે એથ્લિટને તેના રાજ્ય સાથે સાંકળવા જરૂરી છે?

Reporters: Haryana boy wins,Delhi girl does it….Chennai girl – Punjab boy!!! We could do without the states?

Have you heard USA report of a Florid boy winning or a Texas girl? Or Australia go like – Melbourne girl wins? #noboundries #onenation — P.T. Usha (@PTUshaOfficial) April 9, 2018

આ ઉપરાંત ભારતીય દોડવીર ઉષાએ કહ્યું કે, તમે ક્યારેય અમેરિકાના અહેવાલમાં વાંચ્યું કે સાંભળ્યું છે કે ફ્લોરિડાના કે ટેક્સાસના ખેલાડીનો પ્રભાવશાળી દેખાવ કર્યો. અથવા તો ઓસ્ટ્રેલિયા એમ કહે કે મેલબોર્નની છોકરી ઝળકી? આ સાથે જ તેમણે ફિલ્મ “ચક દે ઈન્ડિયા”ની એક વિડીયો ક્લિપ પણ શેર કરી છે. જેમાં શાહરૂખ ખાન હોકી ટીમનો કોચ હોય છે અને દરેક ખેલાડીને રાજ્યના નામ કરતાં દેશનું નામ લેવા માટે જણાવે છે.

Just got reminded that it’s also a scene from #ChakdeIndia 😊 pic.twitter.com/AAn0G1ZPzp — P.T. Usha (@PTUshaOfficial) April 9, 2018

53 વર્ષીય પી.ટી. ઉષાની આ ટ્વિટ ગણતરીના કલાકોમાં 11હજારથી વધુ રિટ્વિટ થઇ હતી અને 23 હજારથી વધુ લોકોએ લાઇક કર્યું હતું. તેમના આ ટ્વિટ પર ખુદ ખેલમંત્રી રાજ્યવર્ધન સિંહ રાઠોડે પણ પ્રતિક્રિયા આપી છે અને લખ્યું છે કે, એક ખેલાડી માટે હંમેશા દેશ જ પહેલા હોય છે. તેમજ તેમણે મીડિયાને પણ આ વાત પર જોર આપવા માટે કહ્યું છે.