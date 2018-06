સોનુ જાલાને કર્યો વધુ એક મોટો ખુલાસો, અરબાઝ પછી સાજીદ ખાન પણ રમતો હતો સટ્ટો

થાણે ખંડણી વિરોધી શાખા દ્વારા આઈપીએલ બેટિંગ પ્રકરણમાં ધરપકડ કરાયેલ સોનુ જાલનની તપાસમાં બોલિવૂડના દબંગ સ્ટાર સલમાનના ભાઈ અરબાઝ ખાનનું નામ ખૂલતાં તેને પૂછપરછ આ અંગેનો સ્વીકાર પણ તેને કર્યો છે. ત્યારે હવે સટ્ટોડિયા સોનૂ જાલાને પોતાના નિવેદનમાં વધુ એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. પ્રાપ્ત થતી માહિતી મુજબ સોનૂએ ફિલ્મ ડાયરેકટર સાજીદ ખાનનું નામ લીધું છે.

પૂછપરછમાં રેકેટની પાછળ સોનૂ જાલાનનું નામ સામે આવ્યું હતું. ત્યારબાદ સોનૂ જાલાનની ધરપકડ કરી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે કરેલી પૂછપરછમાં તેણે અરબાઝ સહિત બોલિવુડની અનેક સેલિબ્રિટી બેટિંગમાં અલગ-અલગ નામોથી પૈસા લગાવે છે તેવો ઘટસ્ફોટ કર્યો હતો.

Bookie Sonu Jalan has named Director Sajid Khan, has said, around 7 years ago Sajid used to place bets on cricket matches. Thane police is investigating into Sonu's claims but have not decided to summon Sajid for joining the investigation yet: Thane crime branch sources pic.twitter.com/Un0DjIShmj

— ANI (@ANI) June 5, 2018