યુપીમાં ખેતમજૂરીનો ઇનકાર કરનાર દલિતને ઢોર માર મારી પેશાબ પીવડાવ્યો

ઉત્તરપ્રદેશના બદાઉન જિલ્લાના હઝરતપુર ખાતે એક દલિતને માર મારી તેને તેમનો પેશાબ પીવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, ગયા મહિનામાં આ દલિતે આરોપી એવા ચાર ભાઇઓના ખેતરમાં ખેતમજૂરી કરવા અને ઘઉંનો પાક લણવાનો ઇનકાર કરી દેતાં આ ચારેય ભાઇઓએ દલિતને માર મારી પેશાબ પીવડાવ્યો હતો.

બદાઉનના એસપી જિતેન્દ્ર કુમારે જણાવ્યું હતું કે, આરોપી વિજય સિંહ અને તેના ૩ ભાઇઓની હઝરતપુર વિસ્તારમાંથી ધરપકડ કરાઇ હતી. પોલીસ તેમની પૂછપરછ કરી રહી છે. તેમને પૂછપરછ બાદ અદાલતમાં રજૂ કરાશે.

Dalit man from #Badaun alleges he was assaulted & forced to drink urine by a group of men after he denied to harvest their crops, says, 'They also tied me to a tree and pulled my moustache.' SSP Ashok Kumar says, 'case has been registered & probe is underway.' pic.twitter.com/7vTgYQ7vhc

— ANI UP (@ANINewsUP) April 30, 2018