દિલ્હીમાં આપ સરકારના 9 મંત્રીઓના સલાહકારને હટાવવામાં આવ્યા

દિલ્હીમાં સત્તામાં રહેલ આમ આદમી પાર્ટીની મુશ્કેલી ઓછી થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું. હવે ગૃહમંત્રાલય તરફથી કરવામાં આવેલ અરજીના આધાર પર દિલ્હીની આમ આદમી પાર્ટી(AAP) સરકારના 9 સલાહકારોને ઉપરાજ્યપાલે હટાવવા માટે કહ્યું છે. મંગળવારે આ અંગે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે જેને આગામી દિવસોમાં દિલ્હી અને કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચે વધુ કલેશ થવાની શક્યતાઓ રહેલી છે. આપ નેતાઓ દ્વારા તેમના સામે લેવામાં આવેલા આ નિર્ણયનો વિરોધ અત્યારથી જ શરૂ કરી દીધો છે.

ખાસ વાત એછે કે ગૃહમંત્રાલય તરફથી જે સલાહકારોને હટાવવા માટેનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે તેમાં દિલ્હીના ઉપમુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ સલાહકારોને હટાવવાના નિર્ણય અંગે ગૃહમંત્રાલય તરફથી એવી રજુઆત કરવામાં આવી છે કે, તેમના નિમણુંક માટે કોઈ પણ પ્રકારની પરવાનગી લેવામાં આવી ન હતી. ગૃહમંત્રાલય તરફથી આ મામલે ઉપરાજ્યપાલ અનિલ બૈજલને ભલામણ કરવામાં આવી હતી અને તેમના સલાહકારને હટાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

On recommendation of Ministry of Home Affairs, 9 advisors to Delhi ministers including advisors to Deputy CM Manish Sisodia have been removed.

ઉપરાજ્યપાલના આ નિર્ણયના કારણે આપના પ્રવક્તા રાઘવ ચડ્ડાનું નામ પણ શામેલ છે. તેમણે આ માટે સીએમ સચિવની સહી કરેલ કોપી પોસ્ટ કરી કહ્યું છે કે, તેમને સલાહકાર બન્યા પહેલા પરવાનગી મેળવી હતી. ચડ્ડા ઉપરાંત અમરદીપ તિવારી, પ્રશાંત સક્સેના, સમીર મલ્હોત્રા, રજત તિવારી, આતિશી મરલેના, રામ શંકર ઝા, બ્રિગેડિયર દિનકર અદીપ, અરૂણોદય પ્રકાશને હટાવવામાં આવ્યા છે.

Where exactly is the MHA sacking me from? Here are the terms of appointment for those who wish to see. Thanks. pic.twitter.com/74NkgXXNcq

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) April 17, 2018