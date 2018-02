દિલ્હીના મુખ્ય સચિવે બેઠકમાં શું શું ઘટ્યું હતું તેની ‘આપવીતિ’ સંભળાવી

આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના ધારાસભ્યો દ્વારા કથિત મારપીટ મુદ્દે હવે દિલ્હીના મુખ્ય સચિવ અંશુ પ્રકાશે મૌન તોડ્યું છે. અંશુ પ્રકાશે આખરે ગઈ કાલે રાત્રે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને ઉપમુખ્યમંત્રી મનીશ સિસોદિયાની હાજરીમાં શું શું ઘટ્યું હતું તેની આપવીતિ કહી સંભળાવી છે. અંશુ પ્રકાશે આ મામલે પોલીસ નોંધાવી છે. ફરિયાદમાં અંશુએ રાત્રે 12 વાગ્યે મીટિંગમાં આવવા દબાણ કરવા અને તેમને ગાળો આપી અને મારામારી કરવાની વાત કહી છે.

અંશુ પ્રકાશના જણાવ્યા પ્રમાણે એક ધારાસભ્ય અમાનતુલ્લા ખાને તેમને અપશબ્દો કહ્યાં હતાં અને ધમકી આપી હતી કે તેમને રૂમમાંથી બહાર નહીં જવા દેવામાં આવે અને જાતિસૂચક શબ્દ કહેવાનો આરોપ લગાવી દેશે. ખાન પર માર મારવાનો આરોપ લગાવતા મીટિંગ રૂમમાં હાજર કોઈ પણ વ્યક્તિએ તેમને બચાવવાનો પ્રયત્ન સુદ્ધા ન કર્યો નહોતો.

ફરિયાદમાં શું શું?

દિલ્હીના મુખ્ય સચિવ અંશુ પ્રકાશે નોંધાવેલી ફરિયાદ અનુંસાર, તેમને રાત્રે 12 વાગ્યે સીએમ હાઉસ આવવા માટે કેજરીવાલના સલાહકાર વીકે જૈને જણાવ્યું હતું. ફરિયાદ અનુંસાર, ઉપ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાએ પણ તેમને મીટિંગમાં આવવા કહ્યું હતું. અંશુએ લખ્યું હતું કે, તેમણે કહ્યું પણ હતું કે મીટિંગ બીજા દિવસે સવારે પણ થઈ શકે છે, તેમ છતાં અડધી રાત્રે જ મીટિંગમાં આવવા કહેવામાં આવ્યું અને વારંવાર ફોન કરીને એ ખાતરી કરવામાં આવી હતી કે તેઓ આવશે કે નહીં.

Alleged assault of #Delhi Chief Secy Anshu Prakash: FIR lodged under Sections 186 (obstructing a public servant from performing the duty), 353 (assaulting a public servant), 323 (voluntarily causing hurt), 342, 504, 506(2) & 120b & 34. pic.twitter.com/NL3kytA0jY

