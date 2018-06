આખરે 9 દિવસ બાદ અરવિંદ કેજરીવાલે પોતાના ધરણા સંકેલી લીધા

લાંબા રાજકીય દ્રામા બાદ આખરે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે આજે પોતાના ધરણાનો અંત કર્યો હતો. આ સાથે જ છેલ્લા 9 દિવસથી ચાલી રહેલા રાજકીય ડ્રામાનો પણ અંત આવ્યો છે.

કેજરીવાલ પોતાના ઉપમુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયા, સત્યેન્દ્ર જૈન અને ગોપાલ રાયની સાથે છેલ્લા 9 દિવસથી ધરણા પર બેઠા હતાં. કેજરીવાલ આઈએએસ અધિકારીઓની કથિત હડતાળના વિરૂદ્ધમાં પોતાના ધરણા આપી રહ્યાં હતાં.

કેજરીવાલે પોતાના ધરણા સંકેલી લેતા દિલ્હીના ઉપરાજ્યપાલ અનિલ બૈજલે પણ આખરે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. રાજભવન તરફથી જાહેર કરવામાં આવેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એલજીએ મુખ્યમંત્રીએને અનુરોધ કર્યો હતો કે તે તત્કાળ સચિવાલયમાં અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરે. એલજીએ વાતચીત દ્વારા બંને પક્ષો (કેજરીવાલ અને આઈએએસ અધિકારીઓ)ને મતભેદો દૂર કરવા અનુરોધ કર્યો છે.

#Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ends his strike at Lieutenant Governor's house, called against alleged strike of IAS officers in #Delhi pic.twitter.com/kK5BsgeciK

— ANI (@ANI) June 19, 2018