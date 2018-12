દિલ્હી પોલીસ હેડક્વાર્ટર પરથી કૂદીને ACPએ કરી આત્મહત્યા, કારણ અકબંધ

દિલ્હી પોલીસના એક એસીપીએ આજે પોલીસ કાર્યાલય પરથી છલાંગ લગાવીને જીવ ગુમાવ્યો છે. ઘટનાની મળતી જાણકારી અનુસાર, એસીપી પ્રેમ બલ્લભ (53)એ આજે સવારે દિલ્હી પોલીસ કાર્યાલય પરથી મોતની છલાંગ લગાવી હતી. તેમનો મૃતદેહ કાર્યાલયના મેન ગેટની સામે પડેલો મળ્યો હતો. તેમને આત્મઘાતી કદમ કેમ ઉઠાવ્યું, તેની સત્તાવાર જાણકારી મળી શકી નથી. અત્યાર સુધી દિલ્હી પોલીસ તરફથી પણ આ વિશે કોઇ સત્તાવાર નિવેદન સામે આવ્યું નથી.

Delhi: Prem Ballabh, a 55 year old ACP rank official, died after he allegedly jumped off from the Police Headquarters building. More details awaited.

