IPL-12માં જોવા મળ્યો સુપર ઓવરનો રોમાન્સ, દિલ્હીએ કેકેઆરને 3 રને રગદોળ્યું

ભારે રસાકસી બાદ દિલ્હી કેપિટલ્સે અહીં રમાયેલી આઇપીએલની લીગ મેચમાં સુપર ઓવરમાં પહોંચ્યા બાદ કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સને પરાજય આપ્યો હતો. કોલકાતાના આઠ વિકેટે ૧૮૫ રનના જવાબમાં દિલ્હીની ટીમે પણ છ વિકેટે ૧૮૫ રન બનાવ્યા હતા. પરિણામ લાવવા માટે સુપર ઓવરનો સહારો લેવાયો હતો.

Celebrations galore at the Kotla as the @DelhiCapitals clinch a thriller in the Super Over 🙌🕺#DCvKKR pic.twitter.com/9ryZTgd9u0

— IndianPremierLeague (@IPL) March 30, 2019