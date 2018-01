મોદીનું પાક્કા મિત્ર નેતન્યાહૂને ‘શલોમ નમસ્તે’, તીન મૂર્તિ સાથે જોડાયું હાઇફા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ છ દિવસની ભારત યાત્રા પર રવિવાર બપોરે દિલ્હી પહોંચતા જ ઇઝરાયલી પીએમ બેંજામિન નેતન્યાહૂને એક મોટી ગિફ્ટ આપી. એરપોર્ટ પર નેતન્યાહૂને ભેટી સ્વાગત કરનાર મોદીએ બંને દેશોના સંબંધોને એક નવી મજબૂતી આપવા માટે દિલ્હીના તીન મૂર્તિ સ્મારકમાં ઇઝરાયલના ઐતિહાસિક શહેર હાઇફાનું નામ જોડી દીધું. હવે આ ચોકનું નામ ‘તીન મૂર્તિ હાઇફા’ થઇ ગયું છે. બેન્જામિન નેતન્યાહૂ તેમના પત્ની અને પીએમ મોદીએ તીન મૂર્તિ હાઇફા ચોક પર શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ પણ આપી.

આખરે શું છે હાઇફા?

પહેલાં વિશ્વ યુદ્ધ દરમ્યાન (1914-1918) ભારતીય સૈનિકોએ અપ્રતિમ સાહસનો પરિચય આપતા ઇઝરાયલના હાઇફા શહેરને આઝાદ કરાવ્યું હતું. ભારતીય સૈનિકોની ટુકડીએ તુર્ક સામ્રાજ્ય અને જર્મનીના સૈનિકોનો મુકાબલો કર્યો હતો. માનવામાં આવે છે કે ઇઝરાયલની આઝાદીનો રસ્તો હાઇફાની લડાથી જ ખુલ્યો હતો, જ્યારે ભારતીય સૈનિકોએ માત્ર ભાલા, તલવારો અને ઘોડાના સહારે જ જર્મની-તુર્કીનું મશીનગનથી સજ્જ સેનાને ધૂળ ચટાડી દીધી હતી. આ યુદ્ધમાં ભારતના 44 સૈનિક શહીદ થયા હતા.

PM Modi's inscription in Visitors book at Teen Murti: It is the 100th anniversary of the end of World War-1. Many golden pages of the sacrifices of Indian braves are written in the history of both World War. #NetanyahuInIndia pic.twitter.com/Zgjw7TADFG

