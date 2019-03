વાલ્મીકિ દ્વારા રચાયેલા અયોધ્યાકાંડનાં રિસર્ચ તેમજ રાગમાલાના પોટ્રેટ પ્રસ્તુત થયા  

લાલભાઈ દલપતભાઈ મ્યુઝિયમ દ્વારા સિટીમાં આર્ટ, વારસો તેમજ આપણી અમૂલ્ય હિસ્ટ્રીને સાચવવાની અવનવી પ્રવૃત્તિઓ એલ.ડી મ્યુઝિયમ ખાતે કરવામાં આવતી હોય છે. જે અંતર્ગત `Earthly World To The Relam OF God’ ની બુકનું લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. જેમાં કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ દ્વારા સંગ્રહ કરવામાં આવેલા ઈન્ડિયન ડ્રોઈંગ્સ આ બુક્સ થકી એક્ઝિબિટ કરવામાં આવ્યા હતા. ઈ.સ. ૧૮૫૫નાં ડ્રોઇંગ્સ તેમજ મિનએચર આર્ટની પ્રસ્તુત કરવામાં આવી છે. હિસ્ટ્રીની ડ્રોઈંગ્સ અને આપણી કલાની એક આગવી છાપ છોડતી આ બુકમાં ૪૦૦ જેટલા રેખાચિત્રો જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત આ એક્ઝિબિશનમાં આર્ટ ઓબ્જેક્ટ્સ, ઈન્ડિયન મિનિએચર આર્ટ, રેખાચિત્રો પણ મુખ્યત્વે જોવા મળ્યા હતા. `Earthly World To The Relam OF God’ બુકમાં વાલ્મીકિ દ્વારા રચાયેલા રિસર્ચ કરાયેલા અયોધ્યાંકાંડના પ્રસંગો, રાગમાલાના ચિત્રો, સંગીતના વિવિધ વાદ્યો, વૃદાંવન તેમજ ભારતીય પ્રાચીન સંસ્કૃતિનાં જૂના અધુરા તેમજ તૈયાર થઈ ગયેલા પેઈન્ટિંગ્સ જોવા મળ્યા હતા.