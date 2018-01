“વિરોધ પક્ષો સાથે ચર્ચા કરી, ચીફ જસ્ટિસ પર મહાભિયોગનો પ્રસ્તાવ લાવીશું”

આઝાદ ભારતનાં ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર સુપ્રીમકોર્ટનાં 4 જજો દ્વારા મીડિયા સામે આવીને સુપ્રીમકોર્ટનાં ચીફ જસ્ટિસ દીપક મિશ્રાની વહીવટી કાર્યશૈલી પર સવાલ ઉઠાવ્યા બાદથી આ મુદ્દા પર રાજતૈનિક નિવેદનો આવી રહ્યા છે. સીપીએમ મહાસચિવ સીતારામ યેચૂરીએ મંગળવારનાં રોજ કહ્યું કે, આ મામલામાં હવે કારોબારી પાલિકાએ પોતાની ભૂમિકા ભજવવાનો સમય આવી ગયો છે. તમને જણાવી દઇએ કે, કેટલાક દિવસો પહેલા પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ એક ઇન્ચરવ્યૂમાં જણાવ્યું હતું કે, જજનાં વિવાદથી રાજતૈનિક દળોએ દૂર રહેવું જોઇએ.

યેચૂરીએ કહ્યું કે,’અમે એ વાત પર વિપક્ષો સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કે, શું બજેટસત્રમાં ચીફ જસ્ટિસ પર મહાભિયોગવો પ્રસ્તાવ લાવી શકાય છે.’ નોંધનિય છે કે, પ્રેસ કોન્ફરન્સ બાદ ચાક જજ જસ્ટિસ જે. ચેલમેશ્વર, રંજન ગોગોઇ, એમ.બી લોકુર અને કુરિયન જોસેફે એક ચિટ્ઠી જાહેર કરી હતી, જેમા ગંભીર આરોપ લગાવવામાં આવ્યા હતાં. જજો અનુસાર, તેમણે આ ચિટ્ઠીચીફ જસ્ટિસને લખી હતી. સુપ્રીમકોર્ટનાં મુખ્ય ન્યાયાધિશને સંબોધિત 7 પન્નાનાં આ પત્રમાં જજે કેટલાક મામલાઓમાં અસાઇમેન્ટને લઇ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. તમને બતાવી દઇએ કે, જજનો આરોપ હતો કે, ચીફ જસ્ટિસ તરફથી કેટલાક મામલાઓ કેટલીક બેંચો અને જજોને જ સોંપવામા આવે છે.

Looks like the crisis is not resolved yet,so need to intervene and its time to play role of executive. We are discussing with opposition parties on possibility of an impeachment motion against CJI in Budget session: Sitaram Yechury,CPM pic.twitter.com/fRiUcR8Flg

