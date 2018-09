ટ્રેડ વોર: ટ્રંપે ચીનને આપ્યો જોરદાર ઝાટકો, એપલને US પરત ફરવા કરી અપીલ

ચીન સાથેના ટ્રેડ વોરના પરિણામોથી બચવા અમેરિકાના રાષ્ટ્પતિ ડોનાલ્ડ ટ્રંપે શનિવારે દિગ્ગજ સ્માર્ટફોન નિર્માતા કંપની એપલને તેનું ઉત્પાદન ચીનની જગ્યાએ અમેરિકામાં કરવા કરી આપીલ. અમેરિકામાં ચાલતી આર્થિક કટોકટી અને વેપારની ખાધને પુરવા ટ્રંપ પહેલા પણ અમેરિકી કંપનીઓને તેનું ઉત્પાદન અમેરિકામાં કરવાની અપીલ કરી ચુક્યા છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્પતિ ડોનાલ્ડ ટ્રંપે ટ્વીટર પરથી આ અપીલ કરી હતી.

ટ્રેંપે ટ્વીટમાં કહ્યુ છે કે ચીન પર ભારે ટેરિફ વગાવવામાં આવતા એપલની કિંમત વધી શકે છે.એક સરળ રસ્તો છે કે જ્યાં શૂન્ય ટેક્સ હોય તેવી જગ્યાએ આવી જગ્યા પર નિર્માણ કરે. અત્યારથી જ નવા પ્લાન્ટની શરૂઆત કરે.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China – but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2018