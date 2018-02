દુબઈ પોલીસે શ્રીદેવીનો કેસ કર્યો બંધ, મૃતદેહ આજ રાત સુધીમાં મુંબઈ પહોંચે તેવી શક્યતા

દુબઈ પબ્લિક પ્રોસિક્યૂશન ડિપાર્ટમેન્ટની તપાસ પછી બોલિવૂડ અભિનેત્રી શ્રીદેવીના મૃતદેહને તેમણા પરિવારને સોંપવામાં આવ્યો છે. ડિપાર્ટમેન્ટ શ્રીદેવીનાં મોતનાં મામલાની હવે કાનૂની પ્રક્રિયાઓ પૂરી કરી દેવામાં આવી છે. મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા દુબઈ પોલીસે જણાવ્યું કે શ્રીદેવીનાં મોત સાથે જોડાયેલા કેસને બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે.જેના પછી તેમણા નશ્વર દેહ પર લેપ લગાવામાં આવ્યો હતો, તેના પછી મૃતદેહને લઈને શ્રીદેવીનો પરિવાર એરપોર્ટ રવાના થઈ ગયો છે. આજે રાત સુધી મૃતદેહ મુંબઈ પહોંચે તેવી સંભાવના છે.

દુબઈની તપાસ એજન્સીઓ આ બાબતમાં પહેલાંથી જ કોઈ પણ પ્રકારનું કાવતરું હોવાની વાતને નકારી કાઢી હતી. દુબઈ પોલીસે કુદરતી રીતે આકસ્મિક મોત હોવાની પુષ્ટિ કરી હતી. પોલીસે પરિવારને નશ્વર દેહને લઈ જવાની મંજૂરી આપતો પત્ર આપી દીધો છે.

Embalming of #Sridevi's mortal remains has been completed, being taken to Dubai Airport. : UAE media.

