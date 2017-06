યુવકોને રોડ પર પેશાબ કરવાની ના પાડવાનું રિક્ષાવાળાને ભારે પડ્યું, મળ્યું મોત

શનિવારના એક ઇ-રિક્ષાવાળાની માર મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ રિક્ષાવાળાએ મેટ્રો સ્ટેશન નજીક બે યુવકોને જાહેરમાં લઘુશંકા કરવાની ના પાડી હતી. સ્થાનિકો અનુસાર આ બે યુવકો શરાબ પી રહ્યા હતા અને મેટ્રો સ્ટેશનની નજીક લઘુશંકા કરી રહ્યા હતા ત્યારે રિક્ષાવાળાએ તેમને એવું કરતાં અટકાવ્યા હતા. ત્યાર બાદ આનો બદલો લેવા તેઓ રાતના પરત આવ્યા હતા અને રિક્ષાવાળાને મારવા લાગ્યા હતા.

ઘટનાના સાક્ષી એક રિક્ષાવાળાએ કહ્યું કે, ૧૪-૧૫ વ્યક્તિઓનું ટોળું આવ્યું હતું અને એક માણસને મારવા લાગ્યું હતું. કોઈપણ વ્યક્તિ તેની મદદ કરવા માટે આગળ આવ્યું નહોતું. આ યુવકોના ટોળાએ ટુવાલની અંદર પથ્થરો ભરીને રિક્ષાવાળાને માર્યો હતો. હું ત્યાંથી ભાગી છૂટવામાં સફળ રહ્યો હતો.

Delhi: E-rickshaw driver allegedly beaten to death yesterday evening in GTB Nagar after he opposed two students urinating near Metro station pic.twitter.com/VSR4HpfNHg

— ANI (@ANI_news) May 28, 2017