ઈન્ડોનેશિયામાં ભૂકંપ બાદ સુનામીનો કહેર, અત્યારસુધીમાં 30 લોકોનાં મોત

ઈન્ડોનેશિયામાં શુક્રવારે વિનાશક અને શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યા બાદ સુલાવેસી દ્વીપ પર પાલૂ શહેરામાં સુનામીનો કહેર તૂટી પડ્યો છે. ભૂકંપના કારણે કેટલીયે ઈમારતો ભોંયભેગી થઈ ગઈ હતી. સેંકડો લાકોના મોત થયા હતા, ઈન્ડોનેશિયાની એક હોસ્પીટલમાં દુર્ઘટનાના કારણે 30 લોકાનાં મોત નિપજ્યા હતા. આ ભયંકર કુદરતી સંકટના કહેર સામે જનતા પોતાના ઘર છોડીને નાસી છે. લોકો રસ્તા પર ઘસી આવ્યા હતા.

ભૂકંપ તેમજ સુનામી વિભાગના અધ્યક્ષ રહમત ત્રિયોનોએ પુષ્ટી કરતા કહ્યુ છે કે શહેરમાં સુનામીની તેજ લહેરો આવી છે. આ ભૂકંપની તીવ્રતાને કારણે વર્ષની શરીઆતમાં લોમબોક દ્વીપ પર આવેલા ભૂકંપથી વધુ તબાહી મચી છે, જેમાં સેંકડો લોકો મર્યા છે.

Thirty bodies at one Indonesia hospital after quake-tsunami: director (AFP)

