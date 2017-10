ચિદમ્બરમે PM મોદીને ગુજરાતની ચૂંટણીને લઇ માર્યો ટોણો, CM રૂપાણીએ આપ્યો વળતો જવાબ

ગુજરાતમાં ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાતમાં મોડું થવાના લઇને કૉંગ્રેસના નેતા અને પૂર્વ નાણાંમત્રી પી.ચિદમ્બરમે મોદી સરકાર અને ચૂંટણી પંચ પર જોરદાર પ્રહારો કર્યાં છે. પી.ચિદમ્બરમે ટ્વીટ કરીને ટોણો માર્યો કે ચૂંટણી પંચ રજા પર છે અને જ્યારે ગુજરાત સરકાર તમામ પ્રકારની જાહેરાતો કરી લેશે ત્યારે આ ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત કરશે.

EC will be recalled from its extended holiday after Gujarat Govt has announced all concessions and freebies. — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 20, 2017

EC has authorised PM to announce date of Gujarat elections at his last rally (and kindly keep EC informed). — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 20, 2017

ચિમ્દમ્બરમે અહીંથી થોભ્યા નહીં તેમણે કટાક્ષમાં કહ્યું કે ચૂંટણી પંચે પીએમ મોદીને ઑથોરાઇઝ કર્યા છે કે તેઓ પોતાની છેલ્લી રેલીમાં ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી દે અને ચૂંટણી પંચને તેની માહિતી આપી દે.

I think Chidambaram & the entire Congress are scared of the upcoming #Gujarat Elections: Vijay Rupani, Gujarat CM on P Chidambaram's tweet pic.twitter.com/oreI5WmPf7 — ANI (@ANI) October 20, 2017

રૂપાણીએ આપ્યો વળતો જવાબ

ચિદમ્બરમના ટ્વીટ પર રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ કહ્યું કે એવું લાગે છે કે પી.ચિદમ્બરમ અને કૉંગ્રેસ પાર્ટી ગુજરાત ચૂંટણીથી ડરી રહ્યાં છે.

કેમ પ્રશ્નો ઉભા થઇ રહ્યા છે

ઉલ્લેખનીય છે કે ગયા સપ્તાહે ચૂંટણી પંચે હિમાચલ પ્રદેશ ચૂંટણી માટે તારીખની જાહેરાત કરી હતી પરંતુ ગુજરાતની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી નહોતી. હિમાચલમાં એક જ તબક્કામાં 9 નવેમ્બરના રોજ મતદાન થશે. પરંતુ મતગણતરી 18 ડિસેમ્બરના રોજ થશે. મતદાન અને મતગણતરીની વચ્ચે 40 દિવસના અંતરને લઇને કૉંગ્રેસે પ્રશ્ન ઉભા કર્યા હતા. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ગુજરાતમાં મતદાન 18 ડિસેમ્બરથી પહેલાં જ થશે અને બંને રાજ્યોમાં એક જ સાથે મતગણતરી થશે. કૉંગ્રેસનો આરોપ છે કે ગુજરાતમાં ચૂંટણી વચનો અને જાહેરાતો માટે સરકારને તક આપવા માટે તારીખોની જાહેરાત કરાઇ નથી.

ચૂંટણી પંચનો તર્ક

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશ્નર અચલ કુમાર જ્યોતિને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે પરંપારના તોડતા તેઓ ગુજરાત અને હિમાચલ પ્રદેશના ચૂંટણી કાર્યક્રમને એક સાથે જાહેર કેમ કરી રહ્યા નથી તેનો જવાબ હતો કે બંને રાજ્યોમાં મતગણતરી એક જ દિવસે એટલે કે 18મી ડિસેમ્બરના રોજ થશે. પંચનું એમ પણ કહેવું છે કે હિમાચલ પ્રદેશમાં બરફવર્ષા પહેલાં મતદાન કરવા માટે 9 નવેમ્બરનો દિવસ નક્કી કરાયો છે.

2012નું શું છે કનેક્શન!

પંચની જાહેરાત પર ચૂંટણી સલાહકારો કહ્યું હતું કે 2012ની સાલમાં એપ્રિલના પહેલાં સપ્તાહમાં ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત થઇ હતી. હિમાચલ અને ગુજરાતની ચૂંટણી કાર્યક્રમ એક સાથે જાહેર થયો હતો. ત્યારે હિમાચલમાં ચાર નવેમ્બરના રોજ વોટિંગ થયું હતું. પરંતુ મતગણતર 20 ડિસેમ્બરના રોજ થયું હતું. ગુજરાતમાં ત્યારે બે તબક્કામાં વોટિંગ થયું હતું અને 13-17 ડિસેમ્બરના રોજ મતદાન થયું હતું.

સલાહકારોનું કહેવું છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા. તેમણે તે સમયે આ જાહેરાતના લીધે નાખુશી વ્યક્ત કરતાં કહ્યું હતું કે લાંબા ચૂંટણી શિડ્યુલના લીધે વિકાસના કામો પર અસર પડે છે. કારણ કે ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થયા બાદ આચારસંહિતા લાગૂ થઇ જાય છે. પીએમ મોદી તે સમયે ‘વન નેશન, વન ઇલેકશન’ કેમ્પેઇનની વકાલત કરતા હતા. તેમના મૂળમાં પણ આ જ વિચારસરણી છે. જો કે મતગણતરી હિમાચલ અને ગુજરાત બંનેની એક સાથે 18 ડિસેમ્બરે થશે.

કૉંગ્રેસે ECના નિર્ણય પર મુશ્કેલી વ્યક્ત કરી

કૉંગ્રેસે ચૂંટણી પંચના નિર્ણય પર મુશ્કેલી વ્યક્ત કરતાં કહ્યું હતું કે પંચનો નિર્ણય સમજથી પર છે. જો ગુજરાતમં ચૂંટણીમાં મોડું થશે તો સત્તામાં જે પાર્ટી છે તેને પ્રજાને આકર્ષવા માટે આધારહીન અને બિનજરૂરી લોકાર્ષિત જાહેરાતોનો સમય મળી જશે જે ચૂંટણી પરિણામોને અસર કરી શકે છે.

બચાવમાં ભાજપાએ શું કહ્યું?

જો કે ભાજપાના પ્રવક્તા સૈયદ જફર ઇસ્લામે ચૂંટણી પંચના નિર્ણયનો બચાવ કરતાં કહ્યું કે બંને રાજ્યોની ચૂંટણી સાથે જાહેર નથી થઇ શકે કારણ કે હિમાચલ વિધાનસભાનું સત્ર 7 જાન્યુઆરીના રોજ ખત્મ થશે જ્યારે ગુજરાતનું 21મી જાન્યુઆરીના રોજ પૂરું થશે. તેમણે કહ્યું કે આકર્ષક જાહેરાતો તો કોઇપણ સરકાર પહેલાં પણ કરી શકે છે. તેના માટે છેલ્લાં દિવસની રાહ જોવાની જરૂર રહેતી નથી.