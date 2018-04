ખાલી ATM પર સરકારનો ખુલાસો- નોટોનો છે પર્યાપ્ત ભંડાર, તો પણ ભરશે પગલા…!

દેશના જુદા જુદા ભાગોમાંથી રોકડના અભાવના સતત અહેવાલોને લીધે હરકતમાં આવી સરકારની તરફથી આર્થિક મામલોમાં સચિવે આજે જણાવ્યું કે પાછલા 15 દિવસોમાં સામાન્યથી ત્રણ ગણું વધારે નોટોનો ઉપાડ વધી ગયો છે. તેમણે જણાવ્યું કે જ્યાં પ્રતિ મહીને 20 હજાર કરોડ રોકડની અછત હોય છે, જ્યારે આ મહિનાના 12-13 દિવસોમાં 45 હજાર કરોડ નોટ નીકળવામાં આવી ચુક્યા છે.

એક પ્રેસ કોન્ફરેન્સમાં તેમણે ભરોસો અપાવ્યો છે કે દેશમાં નોટોની કોઈ કમી નથી. સરકાર પાસે 2 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ભંડાર છે અને પાછળના 10-15 દિવસોથી 500 રૂપિયાની નોટોની છપાઈ પણ વધારી દેવામાં આવી છે. નાણા મંત્રી અરુણ જેટલી અને નાણા રાજ્ય મંત્રી શિવ પ્રતાપ શુક્લએ પણ નોટોની કમીને 3 દિવસોમાં દુર કરવાનો ભરોસો જતાવ્યો છે.

અમુક રાજ્યોમાં ATM ખાલી હોવાની વાત પર ગર્ગે જણાવ્યું કે દેશભરમાં દર મહીને 20 હજાર કરોડ રૂપિયાની નોટોની સામાન્ય માંગ રહે છે, પરંતુ પાછલા દિવસોમાં અમુક જગ્યાએ નોટોની માંગ વધી ગઈ છે. તેમણે જણાવ્યું કે, ‘આ મહીને 12-13 દિવસોમાં 45 હજાર કરોડની રોકડની ખપત થઇ ચુકી છે.

નોટોની વધારે પડતી માંગના કારણો પર વાત કરતા ગર્ગે જણાવ્યું કે, લોકો અફવાના કારણે જલ્દબાઝીમાં રૂપિયા નીકળવા લાગ્યા છે આવતા દિવસોમાં નોટોની અછત થઇ જશે. ગર્ગે જણાવ્યું કે, ‘અમે લોકોને ભરોસો આપીએ છીએ કે નોટોની અછત નહજી થવા દઈએ. નોટબંધી વખતે 17.50 લાખ કરોડ રૂપિયાની નોટ સર્લ્યુંલેશનમાં હતી, પરંતુ હાલમાં 18 લાખ કરોડની નોટ છે, એટલે કે જરૂરતથી વધારે છે.

We print about 500 cr of Rs 500 notes per day. We have taken steps to raise this production 5 times. In next couple of days, we'll have supply of about 2500 cr of Rs 500 notes per day. In a month, supply would be about 70000-75000 cr: SC Garg, Secy, Dept of Economic Affairs pic.twitter.com/bD84VjhKQJ

