PNB કૌભાંડમાં EDએ સપાટો બોલાવતા નીરવ મોદીની રૂ. 5100 કરોડની સંપત્તિ ટાંચમાં લીધી

દેશની સૌથી મોટા બેંક કૌભાડ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરક્ટોરેટ (ED)એ સપાટો બોલાવ્યો છે. ઈડીએ નીરવ મોદીના વિવિધ ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડી 5100 કરોડ રૂપિયાની કિંમતના હીરા, ઝવેરાતો અને સોનું જપ્ત કર્યું છે. પંજાબ નેશનલ બેંકમાં 11,300 કરોડ રૂપિયાની ગેરરીતિ સામે આવ્યા બાદ EDએ હીરાના વેપારી નીરવ મોદીની ઓફિસ, શોરૂમ અને વર્કશોપ પર દરોડા પાડ્યા હતાં.

આ ઉપરાંત ઈડીએ અહીંથી અનેક દસ્તાવેજો પણ જપ્ત કર્યાં હતાં. જેની પણ સઘન તપાસ ચલાવવામાં આવશે. દરોડા દરમિયાન એજન્સીએ 3.9 કરોડના બેંક ખાતા અને ફિક્સ ડિપોઝિટ પણ ફ્રિઝ કરી છે.

ED searches at 17 premises across India of #NiravModi & #Geetanjali Gems in #PNBFraudCase. Stocks of gold, diamond & precious stones worth Rs 5100 crore seized. pic.twitter.com/UhgUVXdrdk

— ANI (@ANI) February 15, 2018