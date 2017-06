US: મિસિસિપીમાં ફાયરિંગમાં આઠના મોત, એક સંદિગ્ધ વ્યક્તિની ધરપકડ

અમેરિકાના મિસિસિપીમાં શનિવારે રાતે લિંકન કાઉન્ટીના ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ફાયરિંગની ઘટનામાં 8 લોકોના મોત થયા છે. મૃતકોમાં એક પોલીસ અધિકારી પણ સામેલ છે. આ ઘટના બાદ પોલીસે એક સંદિગ્ધની ધરપકડ કરી છે.

મિસિસિપી બ્યૂરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશનના પ્રવક્તા વોરેન સ્ટ્રેને જણાવ્યું કે ફાયરિંગની આ ઘટના શનિવાર રાતની છે. લિંકન કાઉન્ટીના 3 અલગ અલગ ઘરોમાં ફાયરિંગ થયું. સ્ટ્રેને જણાવ્યું કે હજુ જો કે સંદિગ્ધ વિરુદ્ધ કોઈ કેસ નોંધવામાં આવ્યો નથી. તેણે કરેલા ફાયરિંગ પાછળ શું હેતુ હતો તે અંગે ટિપ્પણી કરવાનો તેમણે ઈન્કાર કરી દીધો હતો.

Eight people are dead, including deputy sheriff, after shooting in Mississippi, US; suspect in custody, reports AP quoting police.

