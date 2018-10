પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર, 11મી ડિસેમ્બરે પરિણામ

ચૂંટણી પંચે પાંચ રાજ્યોમાં યોજાનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત કરી છે. ચૂંટણી પંચે રાજ્યોમાં એક સાથે ચૂંટણી યોજવાનો નિર્ણય લીધો છે. પાંચેય રાજ્યોમાં ચૂંટણીની તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી હોવાનું મુખ્ય ચુંટણી કમિશ્નરે જણાવ્યું હતું.

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશ્નરના જણાવ્યા પ્રમાણે, 15 ડિસેમ્બર પહેલા ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી લેવામાં આવશે. ઈવીએમ અને વીવીપેટથી ચૂંટણી પ્રક્રિયા હાથ કરાવવામાં આવશે. આ સાથે આજથી જ ચારેય રાજ્યોમાં ચૂંટણી આચાર સંહિતા લાગુ થઈ જશે. દરેક બુથ પર સુરક્ષાબળો તૈનાત કરવામાં આવશે.

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશ્નર ઓપી રાવતે જાહેરાત કરતાં કહ્યું હતું કે, છત્તિસગઢમાં બે તબક્કામાં ચૂંટણી યોજાશે. જ્યારે બાકીના ત્રણેય રાજ્યોમાં એક જ તબક્કામાં ચૂંટણી યોજવામાં આવશે.

છત્તિસગઢમાં પહેલા તબક્કાનું મતદાન 12 નવેમ્વર અને બીજા તબક્કાનું 20 નવેમ્બરે થશે. મધ્ય પ્રદેશ અને મિઝોરમમાં 2જી નવેમ્બરે અધિસૂચના જાહેર થશે 28 નવેમ્બરે ચૂંટણી યોજાશે. રાજસ્થાન અને તેલંગાણામાં 7 ડિસેમ્બરે થશે મતદાન. પાંચેય રાજ્યોમાં મતગણતરી 11 ડિસેમ્બરે યોજાશે.

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશ્નર ઓપી રાવતે જણાવ્યું હતું કે, 15 ડિસેમ્બર પહેલા ચૂંટણી પ્રક્રિયા આટોપી લેવામાં આવશે. ચૂંટણીમાં આધુનિક ઈવીએમ તથા વીવીપેટનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. સાથે જ મતદાન મથકની વીડિયોગ્રાફી કરાવવામાં આવશે તેમ રાવતે જણાવ્યું હતું.

ચૂંટણી પંચે પ્રેસ કોન્ફરંસનો સમય બદલવાનું પણ સ્પષ્ટીકરણ આપ્યું હતું. ચૂંટણી કમિશ્નરે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, એક રાજ્યના કારણે કોન્ફરન્સનો સમય બદલવામાં આવ્યો હતો.

આ રાજ્યોમાં રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, છત્તિસગઠ અને મિઝોરમનો સમાવેશ થાય છે. આ ચારેય રાજ્યોની વિધાનસભાનો કાર્યકાળ ટૂંક સમયમાં પુરો થઈ રહ્યો છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને આ રાજ્યોમાં ચૂંટણી યોજવવાની આવશે. જોકે તેલંગાનાના મુખ્યમંત્રી કેસીઆર સમય પહેલા જ વિધાનસભા ભંગ કરી ચુક્યા છે. તેલંગાણામાં આગામી વર્ષે ચૂંટણી યોજાવવાની હતી.

આ રાજ્યોમાં રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, છત્તિસગઠ અને મિઝોરમનો સમાવેશ થાય છે. આ ચારેય રાજ્યોની વિધાનસભાનો કાર્યકાળ ટૂંક સમયમાં પુરો થઈ રહ્યો છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને આ રાજ્યોમાં ચૂંટણી યોજવવાની આવશે. જોકે તેલંગાનાના મુખ્યમંત્રી કેસીઆર સમય પહેલા જ વિધાનસભા ભંગ કરી ચુક્યા છે. તેલંગાણામાં આગામી વર્ષે ચૂંટણી યોજાવવાની હતી. પરંતુ ચૂંટણી પંચે ચાર રાજ્યોની સાથે જ તેલંગાણાની પણ ચૂંટણી યોજવાનો નિર્ણય લીધો છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તિસગઢ જેવા મોટા રાજ્યોમાં ભાજપની સરકાર છે. જ્યારે મિઝોરમમાં કોંગ્રેસ સત્તામાં છે. રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેહ અને છત્તિસગઢમાં મુખ્ય રૂપે કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે મુલાબલો રહેશે. ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખી રાજકીય પક્ષોએ આ રાજ્યોમાં પોતપોતાની તૈયારીઓ શરૂ કરી જ દીધી છે.