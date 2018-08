જમ્મુ-કાશ્મીરમાં સેના અને આતંકીઓ વચ્ચે અથડામણ, 1 જવાન શહીદ, આતંકીઓ નાસી છૂટ્યા

જમ્મુ-કાશ્મીરના બટમાલુ વિસ્તારમાં સુરક્ષાબળો અને આતંકીઓની વચ્ચે જૂથઅથડામણ ચાલુ છે. રવિવાર સવારે શરૂ થયેલ અથડામણમાં એક એસઓજી જવાન શહીદ થઇ ગયો. આ સિવાય જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસનો એક જવાન અને બે સીઆરપીએફના જવાન ઘાયલ થયા છે. હાલ સુરક્ષાબળોએ વિસ્તારને ઘેરી લીધો છે અને અથડામણ ચાલુ છે. આતંકી એનકાઉન્ટર સાઇટ પરથી ભાગી ગયા છે. પરંતુ તેમને મદદ કરનારા બે ની ધરપકડ કરી લીધી છે તેવી ચર્ચા છે.

મળતી માહિતી પ્રમાણે રવિવાર સવારે આ અથડામણ શરૂ થઇ. ડીજીપી એસપી વૈદ્યે કહ્યું કે શ્રીનગરના બટમાલુમાં કેટલાંક આતંકીઓ છુપાયાની માહિતી બાદ ઑપરેશન ચલાવામાં આવ્યું. વૈદ્યે કહ્યું કે આ દરમ્યાન બંને બાજુથી ગોળીબાર થયો. તેમાં એસઓજીનો એક જવાન શહીદ થયો. અથડામણમાં એક પોલીસકર્મી અને સીઆરપીએફના પણ બે જવાન ઘાયલ થયા છે. ડીજીપીના મતે આંતકીઓના વિરૂદ્ધ ઓપરેશન ચાલુ છે.

On a specific information about presence of terrorists in a hideout, an operation was launched in Batmaloo Srinagar leading to exchange of fire, one SOG boy martyred, one JKP & 2 CRPF Jawans sustained injuries, operation continues: J&K DGP SP Vaid pic.twitter.com/2C3TxtXjTT

