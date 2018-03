કાશ્મીરના કુપવાડામાં ઘુસણખોરી, ચાર આતંકીઓનો ઠાર માર્યા

કાશ્મીરના ઘાટી વિસ્તારોમાં મંગળવારે બપોરે આતંકી હોવાના ઇનપુટ મળતા સેનાએ એક ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતુ. ઉત્તર કાશ્મીરના કુપવાડા જિલ્લાંમાં સેનાના સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન ચાર આતંકીઓને ઠાર માર્યા છે. કુપવાડાના હમલાંતપોરમાં વિસ્તારમાં ચાર આતંકીઓ છુપાયા હોવાના ઇનપુટ મળ્યા હતા.

આ અંગે મળેલી માહિતી અનુસાર, સેનાએ મંગળવારે સવારે કુપવાડામાં 3-4 આંતકવાદીઓની હાજરી અંગે માહિતી મળી હતી. સેનાની 21 રાષ્ટ્રીય રાઇફલ્સ, જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસ, એસઓજી અને સીઆરપીએફના જવાનો દ્વારા વિસ્તારને સીલ કરી દેવાયો હતો. આ ઉપરાંત ઇન્ટરનેટ સેવાઓ પણ રદ કરી દેવામાં આવી હતી.

#UPDATE: Update: 4 terrorists killed in the encounter which broke out in Kupwara's Halmatpora, operations underway. More details awaited. #JammuAndKashmir

— ANI (@ANI) March 20, 2018