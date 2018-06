Facebookએ લૉંચ કર્યું એક મેમરીજ ફીચર, જાણો તેના વિશે

સામાન્ય રીતે વ્યક્તિનું મગજ ઘણું બધું યાદ રાખી શકે છે અને તેમાં જૂની યાદો પણ તાજી રહે છે, પરંતુ ઘણી વખત એવું થાય છે કે આપણે જૂની યાદો અને તેની સાથે જોડાયેલી જાણકારીને આપણે મુશ્કેલથી યાદ રાખી શકતા હોય છે. પરંતુ હવે Facebookએ પોતાના નવા ‘Memories’ પેજની સાથે આ મુશ્કેલીનું હલ શોધવાની કોશિશ કરી છે. ફેસબુક પર પોતાના મિત્રો અને પરિવારની સાથે શેર કરેલી તમામ યાદોને ફેસબુક પોતાના આ નવા પેજ પર સાચવશે.

ફેસબુકનું નવું ફીચર જૂના ‘On the Day’ નું નવું અવતાર છે. તેના મારફતે તમે ગત વર્ષોમાં આજના દિવસે શેર કરેલી ક્ષણોને મેમરીના રૂપમાં ફરીથી તાજી કરી શકો છો. Memories સેક્શનમાં જૂના ‘On the Day’ ફીચરવાળા કોન્ટેટ સિવાય પણ ઘણી બીજી ચીજો જેવી Recaps of Memoriesમાં રહેશે. તેમાં તમે ક્યા મિત્રને આજના દિવસે મિત્ર બનાવ્યો હતો, તેના સાથે જોડાયેલો સ્પેશિયલ વિડિયોજ અને કોલાજ રહેશે. જેથી તમે ફ્રેંડ્સવર્સરીજ મનાવી શકો. તેના સિવાય નાના-નાના વિડિયો મળશે, જેમાં યૂઝર્સની જિંદગીના અમુક મહીના જૂની યાદોને તાજી કરવામાં આવશે.

Memories સેક્શનમાં જૂના ‘On the Day’ ફીચરવાળા કોન્ટેટ સિવાય પણ બીજી ચીજો જેવી કે Recaps of Memories, રહેશે. તેમાં તમે ક્યા મિત્રને આજના દિવસે મિત્ર બનાવ્યો હતો. તેની સાથે જોડાયેલા સ્પેશિયલ વીડિયોઝ અને કોલાજ રહેશે જેથી તમા ફેન્ડ્સવર્સરીજ મનાવી શકો. તેના સિવાય નાના-નાના વિડિયો મળશે જેમાં યૂઝર્સની જિંદગીની અમુક જૂની યાદો તાજી કરવામાં આવશે. રિએક્શન અને કોમેન્ટના આધાર પર ફેસબુક નેગેટિવ પોસ્ટને ફિલ્ટર પણ કરશે. તેના સિવાય Memories You May Have Missedનું પણ વિકલ્પ મળશે જ્યાં તમેગત અઠવાડિયે કંઈ જૂની યાદોને જોઈ નથી, તેની જાણકારી મળશે.

આ સિવાય ફેસબુક યૂઝર્સની પાસે પોતાની ન્યૂઝ ફીડથી સ્ટોરિજને ડિસમિસ કરવાનું એક્સિસ પણ હશે. તે ઈચ્છે તો મેમરીજ પેજના પ્રેફરેંસ સેક્શનમાં જઈને આ ફીચરને બ્લોક અથવા તો અમુક પસંદગીના લોકોને બ્લોક કરી શકાય છે. તેઓ ઈચ્છે તો કોઈ ખાસ તારીખે પણ પોતાની પ્રેફરેંસથી હટાવી શકો છો.

મેમરીજ સેક્શનને ડેસ્કટોપ પર ન્યૂઝ ફીડની જમણી બાજુ આપવામાં આવેલા Memories bookmark’ પર જઈને એક્સિસ કરી શકાય છે. તે સિવાય મોબાઈલ એપમાં સૌથી નીચે દેખાઈ રહેલા ‘more’માં જઈને જોઈ શકો છો. www.facebook.com/memories પર જઈને પણ નવા પેજને જોવું સંભવ છે.