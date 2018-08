ભારતીય મૂળના નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા VS નાયપૉલનું 85 વર્ષની વયે નિધન

સાહિત્યનું નોબેલ પુરસ્કાર જીતનાર ભારતીય મૂળના પ્રસિદ્ધ લેખક વીએસ નાયપૉલનું રવિવાર વહેલી સવારે નિધન થયું છે. તેમણે 85 વર્ષની ઉંમરમાં લંડનમાં આવેલા પોતાના ઘરમાં છેલ્લાં શ્વાસ લીધા. આપને જણાવી દઇએ કે નાયપોલ એટલે કે વિદ્યાઘર સૂરજ પ્રસાદ નાયપોલનો જન્મ 17મી ઑગસ્ટ 1932ના રોજ ટ્રિનિદાદના ચગવાનસમાં થયો હતો.

ત્રિનિદાદમાં ભણેલા-ગણેલા નાયપૉલે ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાંથી અભ્યાસ કર્યો હતો. લેખનની દુનિયામાં તેમને ખૂબ પ્રસિદ્ધ પ્રાપ્ત કરી છે. અ બેન્ડ ઇન ધ રિવર અને અ હાઉસ ફોર મિસ્ટર બિસ્વાસ તેમની ચર્ચિત કૃતિઓ છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે નાયપૉલને 1971માં બુકર પ્રાઇઝ અને 2001માં સાહિત્ય માટે નોબેલ પુરસ્કારથી સમ્માનિત કરાયા હતા. એક રિપોર્ટમાં તેમના નિધન બાદ તેમના પત્નીએ કહ્યું કે તેમણે રચનાત્મકતા અને ઉદ્યમી ભરેલી જિંદગી જીવી. અંતિમ શ્વાસમાં તેઓ તમામ લોકો જેમને તેઓ પ્રેમ કરતાં હતા તે તમામ લોકો એક સાથે હતા. નાયપૉલ એ પોતાના સાહિત્ય જીવનમાં 30થી વધુ પુસ્તકોનું લેખન કર્યું હતું.

માત્ર પોતાની કલમના દમ પર આખી દુનિયાને હચમચાવી નાંખનાર મુદ્દા મૂકતા લેખકોમાં નાયપૉલની ગણતરી પહેલી હરોળમાં કરાય છે. તેમણે લેખનના ક્ષેત્રમાં ખૂબ નામ કમાયું છે. તેમને બુકર પુરસ્કાર અને સાહિત્યનું નોબેલ પુરસ્કાર પણ મળી ચૂકયું છે. તેમની કૃતિઓમાં તેમણે ક્રાંતિકારી વિચારોની ઝલક મળી છે.

Famed British novelist and Nobel Prize winner for Literature, Sir. V.S. Naipaul has breathed his last on Sunday. The author of "A House for Mr Biswas passed away at his home in London. He was 85.

